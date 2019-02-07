Прогноз погоди на 8 лютого: в усій Україні сяятиме зимове сонце
Погода в Україні у п’ятницю, 8 лютого, буде сухою та сонячною майже в усіх областях. Тільки у Криму та Приазов`ї може захмаритися та пройти дощ.
П’ятниця буде доволі теплою – 0+3 градуси, на Закарпатті та на крайньому півдні – +2+6 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Погода у Києві 8 лютого буде сухою, сонячною, а денна температура повітря очікується близько 0.
На дорогах буде слизько, а з дахів капатиме вода та звисатимуть бурульки – обережно!,
– застерегла синоптик.
Погода у суботу та неділю теж буде сухою. Нічний мороз посилиться, проте вже вдень 10 лютого в Україну південні потоки принесуть потепління.
Прогноз погоди на п’ятницю, 8 лютого, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +3…+5
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1