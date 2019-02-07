Прогноз погоди на 8 лютого: в усій Україні сяятиме зимове сонце

Погода в Україні у п’ятницю, 8 лютого, буде сухою та сонячною майже в усіх областях. Тільки у Криму та Приазов`ї може захмаритися та пройти дощ.

П’ятниця буде доволі теплою – 0+3 градуси, на Закарпатті та на крайньому півдні – +2+6 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода у Києві 8 лютого буде сухою, сонячною, а денна температура повітря очікується близько 0.

На дорогах буде слизько, а з дахів капатиме вода та звисатимуть бурульки – обережно!,

– застерегла синоптик.

Погода у суботу та неділю теж буде сухою. Нічний мороз посилиться, проте вже вдень 10 лютого в Україну південні потоки принесуть потепління.

Прогноз погоди на п’ятницю, 8 лютого, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +3…+5

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 8 лютого від Укргідрометцентру