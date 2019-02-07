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      Прогноз погоди на 8 лютого: в усій Україні сяятиме зимове сонце

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      Погода 8 лютого 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / 1zoom.ru

      Погода в Україні у п’ятницю, 8 лютого, буде сухою та сонячною майже в усіх областях. Тільки у Криму та Приазов`ї може захмаритися та пройти дощ.

      П’ятниця буде доволі теплою – 0+3 градуси, на Закарпатті та на крайньому півдні – +2+6 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Погода у Києві 8 лютого буде сухою, сонячною, а денна температура повітря очікується близько 0.

      На дорогах буде слизько, а з дахів капатиме вода та звисатимуть бурульки – обережно!,
      – застерегла синоптик.

      Погода у суботу та неділю теж буде сухою. Нічний мороз посилиться, проте вже вдень 10 лютого в Україну південні потоки принесуть потепління.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 8 лютого, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – 0…-2

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…+1

      Погода Україна 8 лютого п'ятниця потепління
      Прогноз погоди на 8 лютого від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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