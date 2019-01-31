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      Якщо на людину впала бурулька: куди звертатися та хто за це відповідатиме

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      Що робити, якщо на людину впала бурулька - куди звертатися
      Якщо на людину впала бурулька: куди звертатися та хто за це відповідатиме / Getty Images

      За останні 2 дні в Україні від падіння бурульок з дахів будинків постраждали двоє людей. Так, із травмами голів до лікарень потрапили жінка з Ужгорода та підліток із Кременчука. Куди скаржитись, якщо вас травмувала бурулька, хто несе за це відповідальність та, чи можна отримати компенсацію, розповів 24 каналу правозахисник Едуард Багіров.

      Головне – зафіксувати факт, місце події і знайти свідків

      Якщо на вас впала бурулька з будівлі, перш за все, потрібно звернутися до якоїсь медустанови, щоб отримати медичну допомогу.

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      Якщо ваше самопочуття дозволяє, то далі необхідно максимально зафіксувати інцидент. Наприклад, можна зняти на фото і відео мобільним телефоном місце падіння бурульки, саму бурульку, себе на цьому місці та адресу.

      Окрім того, якщо поблизу є відділення банків із банкоматами, можна попросити про відео, яке зняв банкомат. На кадри цього відео міг потрапити сам момент падіння бурульки. Камерами спостереження обладнані і чимало магазинів та інших закладів сфери обслуговування. Це може стати доказом інциденту, якщо ви вирішите кудись скаржитись.

      Не завадять у такому разі і свідки події. Ви можете попросити у перехожих-очевидців номер їхнього телефону та, щоб у разі потреби, ця людина дала свідчення у суді про подію.

      Хто і яку понесе відповідальність

      Потрібно з’ясувати статус будинку, з якого впала брила льоду, та на балансі якої установи він перебуває, – ЖЕК, ОСББ, комунальні підприємства, державні установи, гуртожитки.

      Саме керівник цієї установи, на балансі якої перебуває будинок, несе персональну адміністративну, кримінальну відповідальність за те, щоб із дахів не падали бурульки. Відмовки про те, що бракує людей, ресурсів, техніки, не відіграють жодної ролі,
      – наголосив правозахисник.

      За останні 20 років була понад тисяча випадків, коли люди зазнавали травм від падіння бурульок. І тільки 0,5-1% із постраждалих зуміли домогтися компенсацій – добровільних чи за рішенням суду.

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      Останні 15 років закони так міняли, що начальникам комунальних служб, окрім "ай-яй-яй", нічого не можна зробити. Ну, догану оголосять на папірці, штраф можуть накласти, а потім виплатити за це подвійну премію, зняти з посади в одному районі і призначити на таку ж посаду в іншому. Насправді комунальники – це часто одна команда з мером міста, районними адміністраціями та депутатами, вони своїх не здаватимуть,
      – розповів правозахисник.

      При цьому, якщо бурулька впала із приватного будинку і смертельно травмувала перехожого, то власник нерухомості може отримали реальний термін ув’язнення.

      "У такому разі з’явиться мер міста, його заступники, всі чиновники і цього власник будинку "порвуть" на англійський прапор: штрафи, поставлять питання, щоб конфіскувати майно, анулювати договір купівлі-продажу", – розповів Багіров.

      Проте, якщо брати до уваги Київ, то зі 100 приватних будинків 95 перебувають в ідеальному порядку і їхні власники прибирають бурульки із дахів.

      Чи можна отримати компенсацію

      Відшкодування ви можете отримати в суді. Саме для цього і необхідні всі фото- та відеодокази, а також свідки події. Для допомоги можна найняти адвоката. Він може вказати будь-яку суму компенсації для розгляду в суді – наприклад, від тисячі до мільйона гривень – і суд її розгляне. Проте – не факт, що ви отримаєте таку суму, на яку розраховували. При цьому громадяни країн Європи у таких випадках домагаються розмірів компенсацій до кількох мільйонів євро.

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      "Останнім часом суди почали ухвалювати рішення проти комунальних служб. Раніше вони могли виконувати накази мерій про те, що не дай Боже якийсь суддя ухвалить рішення проти міської чи районної адміністрації", – розповів Багіров.

      Проте на відшкодування претендують не надто багато постраждалих через страх ув’язатися у судові процеси, через те, що це дорого і може не мати сенсу.

      Теги: Новини України Судді Надзвичайні ситуації Травми Поради Штрафи
      Джерело: 24 канал
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