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      Если на человека упала сосулька: куда обращаться и кто за это ответит

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      Что делать, если на человека упала сосулька - куда обращаться и кто за это отвечает
      Если на человека упала сосулька: куда обращаться и кто за это ответит / Getty Images

      За последние 2 дня в Украине от падения сосулек с крыш домов пострадали два человека. Да, с травмами голов в больницы попали женщина из Ужгорода и подросток из Кременчуга. Куда жаловаться, если вас травмировала сосулька, кто несет за это ответственность и, можно ли получить компенсацию, рассказал 24 каналу правозащитник Эдуард Багиров.

      Главное – зафиксировать факт, место происшествия и найти свидетелей

      Если на вас упала сосулька из здания, прежде всего, нужно обратиться в какое-то медучреждение, чтобы получить медицинскую помощь.

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      Если ваше самочувствие позволяет, то далее необходимо максимально зафиксировать инцидент. Например, можно снять на фото и видео мобильным телефоном место падения сосульки, саму сосульку, себя на этом месте и адрес.

      Кроме того, если поблизости есть отделения банков с банкоматами, можно попросить видео, которое снял банкомат. На кадры этого видео мог попасть сам момент падения сосульки. Камерами наблюдения оборудованы и немало магазинов и других заведений сферы обслуживания. Это может стать доказательством инцидента, если вы решите куда-то жаловаться.

      Не помешают в таком случае и свидетели происшествия. Вы можете попросить у прохожих-очевидцев номер их телефона и, чтобы в случае необходимости, этот человек дал показания в суде о произошедшем.

      Кто и какую понесет ответственность

      Нужно выяснить статус дома, с которого упала глыба льда, и на балансе какого учреждения он находится, – ЖЭК, ОСМД, коммунальные предприятия, государственные учреждения, общежития.

      Именно руководитель этого учреждения, на балансе которого находится дом, несет персональную административную, уголовную ответственность за то, чтобы с крыш не падали сосульки. Отговорки о том, что не хватает людей, ресурсов, техники, не играют никакой роли,
      – отметил правозащитник.

      За последние 20 лет было более тысячи случаев, когда люди получали травмы от падения сосулек. И только 0,5-1% из пострадавших сумели добиться компенсаций – добровольных или по решению суда.

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      Последние 15 лет законы так меняли, что начальникам коммунальных служб, кроме "ай-яй-яй", ничего нельзя сделать. Ну, выговор объявят на бумажке, штраф могут наложить, а затем выплатить за это двойную премию, снять с должности в одном районе и назначить на такую ​​же должность в другом. На самом деле коммунальщики – это часто одна команда с мэром города, районными администрациями и депутатами, они своих не будут сдавать,
      рассказал правозащитник.

      При этом, если сосулька упала с частного дома и смертельно травмировала прохожего, то владелец недвижимости может получили реальный срок заключения.

      "В таком случае появится мэр города, его заместители, все чиновники и этого владельца дома "порвут" на английский флаг: штрафы, поставят вопрос, чтобы конфисковать имущество, аннулировать договор купли-продажи", – рассказал Багиров.

      Однако, если принимать во внимание Киев, то из 100 частных домов 95 находятся в идеальном порядке и их владельцы убирают сосульки с крыш.

      Можно ли получить компенсацию

      Возмещение можно получить в суде. Именно для этого и необходимы все фото- и видеодоказательства, а также свидетели происшествия. Для помощи можно нанять адвоката. Он может указать любую сумму компенсации для рассмотрения в суде – например, от тысячи до миллиона гривен – и суд его рассмотрит. Однако – не факт, что вы получите такую ​​сумму, на которую рассчитывали. При этом граждане стран Европы в таких случаях добиваются размеров компенсаций до нескольких миллионов евро.

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      "В последнее время суды стали принимать решения против коммунальных служб. Ранее они могли выполнять приказы мэрий о том, что не дай Бог какой-то судья примет решение против городской или районной администрации", – рассказал Багиров.

      Однако на возмещение претендуют не слишком много пострадавших из-за страха увязаться в судебные процессы, потому, что это дорого и может не иметь смысла.

      Теги: Новости Украины Судьи Штрафы Советы Травмы Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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