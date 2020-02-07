17:06
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Прогноз погоды на 8 февраля: в Украине все еще будет холодно, но без осадков

      59 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 8 февраля / politeka.net

      Погода в Украине в субботу, 8 февраля, будет прохладной, осадков не предвидится. Лишь га Юге и в Донецкой области может немного снежить. Температура воздуха опустится до -2 ...- 5 градусов на большей части Украины, только на Западе ожидается около нуля.

      Ветер наконец угомонится, станет незначительным и максимум умеренным. Направление свой поменяет с северного на юго-западное.

      Актуально: Когда в Украину придет потепление: прогноз

      Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую ​​его нестабильность и живость. Не забывайте о скользких дорогах, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чайку,
      – шутит на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве 8 февраля осадки маловероятны, периодически будет светить зимнее солнце. Температура воздуха в столице -0 ...-2 градусов.

      Прогноз погоды в Украине на субботу, 8 февраля:

      Ужгород – 0…+2

      Львов – 0…+2

      Ивано-Франковск – -1…1

      Тернополь – -1…1

      Черновцы – 0…-2

      Хмельницкий – 0…-2

      Луцк – 0…2

      Ровне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Винниця – 0…-2

      Одесса – -1…-3

      Николаев – 0…-2

      Херсон – -1…-3

      Симферополь – -1…-3

      Кропивницкий – 0…-2

      Черкассы – 0…-2

      Чернигов – 0…-2

      Сумы – -2…-4

      Полтава – -4…-6

      Днепр – -4…-6

      Запорожье – -4…-6

      Донецк – -5…-7

      Луганск – -4…-6

      Харьков – -4…-6

      Киев – 0…-2

      Прогноз погоды на 8 февраля от Укргидрометцентра

      Не знала, что нельзя в этот *баный Крым, – россиянка устроила истерику в "Жулянах": видео 18+
      сегодня
      4113
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Субсидии не решат всех проблем украинцев, или Как сделать людей богаче
      Юрій Вітренко 10
      сегодня , 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
      Олександр Бевза 57
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      108
      сегодня , 15:36 Российские спецназовцы воюют на Донбассе: резонансные фотодоказательства
      Михайло Макарук 99
      сегодня , 15:00 Вызовы нового десятилетия: как Украине вернуть территории и победить Кремль
      Юрій Шуліпа 193
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук