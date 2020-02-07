Прогноз погоды на 8 февраля: в Украине все еще будет холодно, но без осадков

Погода в Украине в субботу, 8 февраля, будет прохладной, осадков не предвидится. Лишь га Юге и в Донецкой области может немного снежить. Температура воздуха опустится до -2 ...- 5 градусов на большей части Украины, только на Западе ожидается около нуля.

Ветер наконец угомонится, станет незначительным и максимум умеренным. Направление свой поменяет с северного на юго-западное.

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Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую ​​его нестабильность и живость. Не забывайте о скользких дорогах, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чайку,

– шутит на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 8 февраля осадки маловероятны, периодически будет светить зимнее солнце. Температура воздуха в столице -0 ...-2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 8 февраля:

Ужгород – 0…+2

Львов – 0…+2

Ивано-Франковск – -1…1

Тернополь – -1…1

Черновцы – 0…-2

Хмельницкий – 0…-2

Луцк – 0…2

Ровне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Винниця – 0…-2

Одесса – -1…-3

Николаев – 0…-2

Херсон – -1…-3

Симферополь – -1…-3

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – 0…-2

Чернигов – 0…-2

Сумы – -2…-4

Полтава – -4…-6

Днепр – -4…-6

Запорожье – -4…-6

Донецк – -5…-7

Луганск – -4…-6

Харьков – -4…-6

Киев – 0…-2

Прогноз погоды на 8 февраля от Укргидрометцентра