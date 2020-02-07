Прогноз погоды на 8 февраля: в Украине все еще будет холодно, но без осадков
Погода в Украине в субботу, 8 февраля, будет прохладной, осадков не предвидится. Лишь га Юге и в Донецкой области может немного снежить. Температура воздуха опустится до -2 ...- 5 градусов на большей части Украины, только на Западе ожидается около нуля.
Ветер наконец угомонится, станет незначительным и максимум умеренным. Направление свой поменяет с северного на юго-западное.
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Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую его нестабильность и живость. Не забывайте о скользких дорогах, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чайку,
– шутит на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 8 февраля осадки маловероятны, периодически будет светить зимнее солнце. Температура воздуха в столице -0 ...-2 градусов.
Прогноз погоды в Украине на субботу, 8 февраля:
Ужгород – 0…+2
Львов – 0…+2
Ивано-Франковск – -1…1
Тернополь – -1…1
Черновцы – 0…-2
Хмельницкий – 0…-2
Луцк – 0…2
Ровне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Винниця – 0…-2
Одесса – -1…-3
Николаев – 0…-2
Херсон – -1…-3
Симферополь – -1…-3
Кропивницкий – 0…-2
Черкассы – 0…-2
Чернигов – 0…-2
Сумы – -2…-4
Полтава – -4…-6
Днепр – -4…-6
Запорожье – -4…-6
Донецк – -5…-7
Луганск – -4…-6
Харьков – -4…-6
Киев – 0…-2