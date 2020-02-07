Прогноз погоди на 8 лютого: в Україні все ще буде холодно, але без опадів

Погода в Україні у суботу, 8 лютого, буде прохолодною, суттєвих опадів не передбачається. Лише у південній частині та на Донеччині може трішки посніжити. Температура повітря опуститься до -2...-5 градусів на більшій частині України, лише на Заході очікується близько нуля.

Вітер нарешті вгомониться, стане незначним і максимум помірним. Напрямок свій поміняє із північного на південно-західний. Актуально: Коли в Україну прийде потепління: прогноз Лютий явно перепив кави, бо як інакше пояснити таку його нестабільність і жвавість. Не забувайте про слизькі дороги, травматологам й так роботи вистачає, хай краще поп'ють чайку,

– жартує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві 8 лютого опади малоймовірні, натомість періодично світитиме зимове сонце. Температура повітря у столиці – 0...-2 градусів. Прогноз погоди в Україні на суботу, 8 лютого: Ужгород – 0…+2 Львів – 0…+2 Івано-Франківськ – -1…1 Тернопіль – -1…1 Чернівці – 0…-2 Хмельницький – 0…-2 Луцьк – 0…2 Рівне – -1…+1 Житомир – -1…+1 Вінниця – 0…-2 Одеса – -1…-3 Миколаїв – 0…-2 Херсон – -1…-3 Сімферополь – -1…-3 Кропивницький – 0…-2 Черкаси – 0…-2 Чернігів – 0…-2 Суми – -2…-4 Полтава – -4…-6 Дніпро – -4…-6 Запоріжжя – -4…-6 Донецьк – -5…-7 Луганськ – -4…-6 Харків – -4…-6 Київ – 0…-2

Прогноз погоди на 8 лютого від Укргідрометцентру