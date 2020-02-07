Прогноз погоди на 8 лютого: в Україні все ще буде холодно, але без опадів
Погода в Україні у суботу, 8 лютого, буде прохолодною, суттєвих опадів не передбачається. Лише у південній частині та на Донеччині може трішки посніжити. Температура повітря опуститься до -2...-5 градусів на більшій частині України, лише на Заході очікується близько нуля.
Вітер нарешті вгомониться, стане незначним і максимум помірним. Напрямок свій поміняє із північного на південно-західний.
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Лютий явно перепив кави, бо як інакше пояснити таку його нестабільність і жвавість. Не забувайте про слизькі дороги, травматологам й так роботи вистачає, хай краще поп'ють чайку,
– жартує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 8 лютого опади малоймовірні, натомість періодично світитиме зимове сонце. Температура повітря у столиці – 0...-2 градусів.
Прогноз погоди в Україні на суботу, 8 лютого:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…1
Тернопіль – -1…1
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – 0…2
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…-2
Одеса – -1…-3
Миколаїв – 0…-2
Херсон – -1…-3
Сімферополь – -1…-3
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – 0…-2
Суми – -2…-4
Полтава – -4…-6
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -4…-6
Донецьк – -5…-7
Луганськ – -4…-6
Харків – -4…-6
Київ – 0…-2