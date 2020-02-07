16:35
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Прогноз погоди на 8 лютого: в Україні все ще буде холодно, але без опадів

      112 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 8 лютого / politeka.net

      Погода в Україні у суботу, 8 лютого, буде прохолодною, суттєвих опадів не передбачається. Лише у південній частині та на Донеччині може трішки посніжити. Температура повітря опуститься до -2...-5 градусів на більшій частині України, лише на Заході очікується близько нуля.

      Вітер нарешті вгомониться, стане незначним і максимум помірним. Напрямок свій поміняє із північного на південно-західний.

      Актуально: Коли в Україну прийде потепління: прогноз

      Лютий явно перепив кави, бо як інакше пояснити таку його нестабільність і жвавість. Не забувайте про слизькі дороги, травматологам й так роботи вистачає, хай краще поп'ють чайку,
      – жартує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві 8 лютого опади малоймовірні, натомість періодично світитиме зимове сонце. Температура повітря у столиці – 0...-2 градусів.

      Прогноз погоди в Україні на суботу, 8 лютого:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – -1…1

      Тернопіль – -1…1

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – 0…2

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…-2

      Одеса – -1…-3

      Миколаїв – 0…-2

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь – -1…-3

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – 0…-2

      Суми – -2…-4

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -4…-6

      Запоріжжя – -4…-6

      Донецьк – -5…-7

      Луганськ – -4…-6

      Харків – -4…-6

      Київ – 0…-2


      Прогноз погоди на 8 лютого від Укргідрометцентру

      Додаток Дія – де завантажити
      сьогодні
      11811
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
      Олександр Бевза 19
      сьогодні , 15:45 Українці одружувались у 6 разів більше, ніж розлучались: інфографіка
      Анна Запотоцька 135
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      519
      сьогодні , 15:37 Російські спецпризначенці воюють на Донбасі: резонансні фотодокази
      Михайло Макарук 160
      сьогодні , 15:00 Виклики нового десятиліття: як Україні повернути території та перемогти Кремль
      Юрій Шуліпа 243
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук