Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
Погода в Украине в пятницу, 8 июня, в большинстве областей Украины будет сухой и солнечной, однако на западе страны пройдут дожди с грозами.
Как информирует Укргидрометцентр, в пятницу в западных областях стоит готовиться к ухудшению погодных условий.
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По прогнозам синоптиков, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы.
Жителям других регионов в пятницу можно выходить из дома без зонта, поскольку на остальной территории Украины в пятницу будет сухо и солнечно.
Так, в северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах комфортных +22+26.
Примерно такой же будет погода на побережьях морей в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
На востоке страны столбики термометров в пятницу поднимутся максимум до +24.
В Киеве 8 июня прогнозируют +23+25, солнечно и без осадков.
Прогноз погоды на пятницу, 8 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +23...+25
Николаев +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 8 июня