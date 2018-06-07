Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди

Погода в Украине в пятницу, 8 июня, в большинстве областей Украины будет сухой и солнечной, однако на западе страны пройдут дожди с грозами.

Как информирует Укргидрометцентр, в пятницу в западных областях стоит готовиться к ухудшению погодных условий.

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По прогнозам синоптиков, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы.

Жителям других регионов в пятницу можно выходить из дома без зонта, поскольку на остальной территории Украины в пятницу будет сухо и солнечно.

Так, в северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах комфортных +22+26.

Примерно такой же будет погода на побережьях морей в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

На востоке страны столбики термометров в пятницу поднимутся максимум до +24.

В Киеве 8 июня прогнозируют +23+25, солнечно и без осадков.

Прогноз погоды на пятницу, 8 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 8 июня