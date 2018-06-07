Прогноз погоди на 8 червня: захід України заллють дощі

Погода в Україні на п'ятницю, 8 червня, у більшості областей України буде сухою та сонячною, проте на заході країни пройдуть дощі з грозами.

Як інформує Укргідрометцентр, у п'ятницю в західних областях варто готуватись до погіршення погодних умов.

Читайте також: Як позбутися метеозалежності: рекомендації фахівців

За прогнозами синоптиків, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільскій областях пройдуть дощі, подекуди зливи і грози.

Жителям інших регіонів у п'ятницю можна виходити з дому без парасолі, оскільки на решті території України у п'ятницю буде сухо та сонячно.

Так, у північних областях температура повітря коливатиметься в межах комфортних +22+26.

Приблизно такою ж буде погода на узбережжях морів В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

На сході країни стовпчики термометрів у п'ятницю піднімуться максимум до +24.

У Києві 8 червня прогнозують +23+25, сонячно і без опадів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 8 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +23…+25



Прогноз погоди в Україні на 8 червня