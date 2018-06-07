Прогноз погоди на 8 червня: захід України заллють дощі
Погода в Україні на п'ятницю, 8 червня, у більшості областей України буде сухою та сонячною, проте на заході країни пройдуть дощі з грозами.
Як інформує Укргідрометцентр, у п'ятницю в західних областях варто готуватись до погіршення погодних умов.
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За прогнозами синоптиків, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільскій областях пройдуть дощі, подекуди зливи і грози.
Жителям інших регіонів у п'ятницю можна виходити з дому без парасолі, оскільки на решті території України у п'ятницю буде сухо та сонячно.
Так, у північних областях температура повітря коливатиметься в межах комфортних +22+26.
Приблизно такою ж буде погода на узбережжях морів В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
На сході країни стовпчики термометрів у п'ятницю піднімуться максимум до +24.
У Києві 8 червня прогнозують +23+25, сонячно і без опадів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 8 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +23…+25
Прогноз погоди в Україні на 8 червня