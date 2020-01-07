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      Прогноз погоды на 8 января: во всей Украине будет солнечно

      9 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 8 января / ildana.tv

      Погода в Украине в среду, 8 января, будет солнечной и сухой: ни в одной области не ожидается ни снега, ни дождя. При этом днем будет держаться плюсовая температура.

      Погода на Западе, Севере и в Центре Украины будет солнечной со средней температурой воздуха днем ​​от 0 до +3 градусов, которые придут на смену ночным морозам до -7 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

      Узнайте, какой будет погода далее в Украине в январе

      В то же время на Востоке и Юге ситуация будет существенно отличаться – сухо, солнечно и дневная температура воздуха +1...+3 градуса.

      Прогноз погоды на среду, 8 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – +1...+3

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +1...+3

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Суммы – 0...+2

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – 0...+2

      прогноз погоди 8 січня середа Україна погода прогноз 8 січня
      Прогноз погоды на 8 января от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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