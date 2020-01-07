Прогноз погоды на 8 января: во всей Украине будет солнечно

Погода в Украине в среду, 8 января, будет солнечной и сухой: ни в одной области не ожидается ни снега, ни дождя. При этом днем будет держаться плюсовая температура.

Погода на Западе, Севере и в Центре Украины будет солнечной со средней температурой воздуха днем ​​от 0 до +3 градусов, которые придут на смену ночным морозам до -7 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В то же время на Востоке и Юге ситуация будет существенно отличаться – сухо, солнечно и дневная температура воздуха +1...+3 градуса.

Прогноз погоды на среду, 8 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 8 января от Укргидрометцентра