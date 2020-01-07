Прогноз погоды на 8 января: во всей Украине будет солнечно
Погода в Украине в среду, 8 января, будет солнечной и сухой: ни в одной области не ожидается ни снега, ни дождя. При этом днем будет держаться плюсовая температура.
Погода на Западе, Севере и в Центре Украины будет солнечной со средней температурой воздуха днем от 0 до +3 градусов, которые придут на смену ночным морозам до -7 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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В то же время на Востоке и Юге ситуация будет существенно отличаться – сухо, солнечно и дневная температура воздуха +1...+3 градуса.
Прогноз погоды на среду, 8 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+2