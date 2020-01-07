Прогноз погоди на 8 січня: в усій Україні буде сонячно
Погода в Україні в середу, 8 січня, буде сонячною та сухою: в жодній області не очікується ні снігу, ні дощу. При цьому вдень триматиметься плюсова температура.
Погода на Заході, Півночі та в Центрі України буде сонячною з середньою температурою повітря вдень від 0 до +3 градусів, які прийдуть на зміну нічним морозам до -7 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
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Водночас на Сході та Півдні ситуація суттєво не відрізнятиметься – сухо, сонячно і денна температура повітря +1+3 градуси.
Прогноз погоди на середу, 8 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – 0…+2
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – 0…+2