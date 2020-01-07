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      Прогноз погоди на 8 січня: в усій Україні буде сонячно

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      Прогноз погоди на 8 січня / goodfon.ru

      Погода в Україні в середу, 8 січня, буде сонячною та сухою: в жодній області не очікується ні снігу, ні дощу. При цьому вдень триматиметься плюсова температура.

      Погода на Заході, Півночі та в Центрі України буде сонячною з середньою температурою повітря вдень від 0 до +3 градусів, які прийдуть на зміну нічним морозам до -7 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

      Дізнайтеся, якою буде погода надалі в Україні в січні

      Водночас на Сході та Півдні ситуація суттєво не відрізнятиметься – сухо, сонячно і денна температура повітря +1+3 градуси.

      Прогноз погоди на середу, 8 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…+2

      прогноз погоди 8 січня середа Україна погода прогноз 8 січня
      Прогноз погоди на 8 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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