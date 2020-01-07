Прогноз погоди на 8 січня: в усій Україні буде сонячно

Погода в Україні в середу, 8 січня, буде сонячною та сухою: в жодній області не очікується ні снігу, ні дощу. При цьому вдень триматиметься плюсова температура.

Погода на Заході, Півночі та в Центрі України буде сонячною з середньою температурою повітря вдень від 0 до +3 градусів, які прийдуть на зміну нічним морозам до -7 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Водночас на Сході та Півдні ситуація суттєво не відрізнятиметься – сухо, сонячно і денна температура повітря +1+3 градуси.

Прогноз погоди на середу, 8 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – 0…+2

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – +1…+3

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 8 січня від Укргідрометцентру