Прогноз погоды на 8 марта: настоящее весеннее тепло, местами с незначительным дождем

Погода в Украине в пятницу, 8 марта, будет теплая и в основном сухая. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 градусов.

Однако на следующей неделе ненадолго придет похолодание – предупредила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Когда в Украину придет настоящая весна

Теплее всего будет в западных областях – до 17 градусов тепла.

Холодное всего же – в Сумской и Харьковской, где воздух не прогреется выше 9 градусов.

Ветер – порывистый, временами сильный. Он даже может нагнать облаков и вызвать незначительный дождь на Западе и Севере Украины.

В Киеве также тепло, температура будет колебаться в пределах 12-15 градусов. Но порывистый ветер и дождь – возможны.

Прогноз погоды на пятницу, 8 марта, в городах Украины:

Ужгород – +14…+16

Львов – +14…+16

Ивано-Франковск – +13…+15

Тернополь – +13…+15

Черновцы – +15…+17

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +13…+15

Ровно – +13…+15

Житомир – +14…+16

Винница – +14…+16

Одесса – +12…+14

Николаев – +13…+15

Херсон – +12…+14

Симферополь –+14…+16

Кропивницкий – +13…+15

Черкассы – +14…+16

Чернигрв – +13…+15

Сумы – +8…+10

Полтава – +12…+14

Днепр – +12…+14

Запорожье – +12…+14

Донецк – +7…+9

Луганск – +36...+8

Харьков – +6…+8

Киев – +13…+15



Прогноз погоды на 8 марта от Укргидрометцентра