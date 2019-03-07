Прогноз погоды на 8 марта: настоящее весеннее тепло, местами с незначительным дождем
Погода в Украине в пятницу, 8 марта, будет теплая и в основном сухая. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 градусов.
Однако на следующей неделе ненадолго придет похолодание – предупредила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Теплее всего будет в западных областях – до 17 градусов тепла.
Холодное всего же – в Сумской и Харьковской, где воздух не прогреется выше 9 градусов.
Ветер – порывистый, временами сильный. Он даже может нагнать облаков и вызвать незначительный дождь на Западе и Севере Украины.
В Киеве также тепло, температура будет колебаться в пределах 12-15 градусов. Но порывистый ветер и дождь – возможны.
Прогноз погоды на пятницу, 8 марта, в городах Украины:
Ужгород – +14…+16
Львов – +14…+16
Ивано-Франковск – +13…+15
Тернополь – +13…+15
Черновцы – +15…+17
Хмельницкий – +14…+16
Луцк – +13…+15
Ровно – +13…+15
Житомир – +14…+16
Винница – +14…+16
Одесса – +12…+14
Николаев – +13…+15
Херсон – +12…+14
Симферополь –+14…+16
Кропивницкий – +13…+15
Черкассы – +14…+16
Чернигрв – +13…+15
Сумы – +8…+10
Полтава – +12…+14
Днепр – +12…+14
Запорожье – +12…+14
Донецк – +7…+9
Луганск – +36...+8
Харьков – +6…+8
Киев – +13…+15
Прогноз погоды на 8 марта от Укргидрометцентра