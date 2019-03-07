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      Прогноз погоды на 8 марта: настоящее весеннее тепло, местами с незначительным дождем

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      Погода 8 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 8 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 8 марта, будет теплая и в основном сухая. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 градусов.

      Однако на следующей неделе ненадолго придет похолодание – предупредила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Когда в Украину придет настоящая весна

      Теплее всего будет в западных областях – до 17 градусов тепла.

      Холодное всего же – в Сумской и Харьковской, где воздух не прогреется выше 9 градусов.

      Ветер – порывистый, временами сильный. Он даже может нагнать облаков и вызвать незначительный дождь на Западе и Севере Украины.

      В Киеве также тепло, температура будет колебаться в пределах 12-15 градусов. Но порывистый ветер и дождь – возможны.

      Прогноз погоды на пятницу, 8 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +14…+16

      Львов – +14…+16

      Ивано-Франковск – +13…+15

      Тернополь – +13…+15

      Черновцы – +15…+17

      Хмельницкий – +14…+16

      Луцк – +13…+15

      Ровно – +13…+15

      Житомир – +14…+16

      Винница – +14…+16

      Одесса – +12…+14

      Николаев – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Симферополь –+14…+16

      Кропивницкий – +13…+15

      Черкассы – +14…+16

      Чернигрв – +13…+15

      Сумы – +8…+10

      Полтава – +12…+14

      Днепр – +12…+14

      Запорожье – +12…+14

      Донецк – +7…+9

      Луганск – +36...+8

      Харьков – +6…+8

      Киев – +13…+15

      Погода
      Прогноз погоды на 8 марта от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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