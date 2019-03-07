Прогноз погоди на 8 березня: справжнє весняне тепло, подекуди з незначним дощем

Погода в Україні у п'ятницю, 8 березня, буде тепла та здебільшого суха. Температура повітря коливатиметься від +8 до +14 градусів.

Проте наступного тижня ненадовго прийде похолодання – попередила український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Найтепліше буде у західних областях – аж до 17 градусів тепла.

Найхолодніше ж – на Сумщині та Харківщині, де повітря не прогріється вище 9 градусів.

Вітер – рвучкий, часом сильний. Він навіть може нагнати хмар і спричинити незначний дощ на Заході та Півночі України.

У Києві також тепло, температура коливатиметься у межах 12-15 градусів. Але поривчастий вітер та невеликий дощ – можливі.

Прогноз погоди на п'ятницю, 8 березня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +14…+16

Вінниця – +14…+16

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь –+14…+16

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +13…+15

Суми – +8…+10

Полтава – +12…+14

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +36...+8

Харків – +6…+8

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на 8 березня від Укргідрометцентру