Прогноз погоди на 8 березня: справжнє весняне тепло, подекуди з незначним дощем
Погода в Україні у п'ятницю, 8 березня, буде тепла та здебільшого суха. Температура повітря коливатиметься від +8 до +14 градусів.
Проте наступного тижня ненадовго прийде похолодання – попередила український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Найтепліше буде у західних областях – аж до 17 градусів тепла.
Найхолодніше ж – на Сумщині та Харківщині, де повітря не прогріється вище 9 градусів.
Вітер – рвучкий, часом сильний. Він навіть може нагнати хмар і спричинити незначний дощ на Заході та Півночі України.
У Києві також тепло, температура коливатиметься у межах 12-15 градусів. Але поривчастий вітер та невеликий дощ – можливі.
Прогноз погоди на п'ятницю, 8 березня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +14…+16
Вінниця – +14…+16
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь –+14…+16
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +13…+15
Суми – +8…+10
Полтава – +12…+14
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +36...+8
Харків – +6…+8
Київ – +13…+15
Прогноз погоди на 8 березня від Укргідрометцентру