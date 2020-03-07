Прогноз погоды на 8 марта: на Востоке и Юге Украины будет настоящая весна
Погода в Украине в воскресенье, 8 марта, будет теплой, но с постоянными дождями на большинстве территории Украины. Только в Восточных и Южных регионах яркое солнце и температура, которая будет дотягивать до +18 и напоминать о приходе весны.
Также без дождей в течении воскресенья могут обойтись северо-западные области – Волынская и Ровненская. Впрочем ночью там все же может быть дождь.
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Холодной погода будет на западе Украины. Там, кроме постоянных дождей, отметка термометра не будет подниматься выше как +8... +11 градусов.
Наибольшие перепады ожидаются в Центре страны. Там в соседних областях – Кировоградской и Черкасской, Полтавской и Днепропетровской – разница температуры может превышать 5 градусов.
В Киеве также дождливо как в течении ночи, так и в течении всего дня. Температура воздуха будет держаться на уровне +9... +11 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9... +11
Львов – +8... +10
Ивано-Франковск – +8... +10
Тернополь – +9... +11
Черновцы – +8... +10
Хмельницкий – +9... +11
Луцк – +9... +11
Ровно – +9... +11
Житомир – +9... +11
Винница – +11... +13
Одесса – +14... +16
Николаев – +16... +18
Херсон – +15... +17
Симферополь – +16... +18
Кропивницкий – +16... +18
Черкассы – +11... +13
Чернигов – +10... +12
Суммы – +10... +12
Полтава – +11... +13
Днепр – +16... +18
Запорожье – +15... +17
Донецк – +16... +18
Луганск – +16... +18
Харьков – +15... +17
Киев – +9... +11
Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, от Укргидрометцентра