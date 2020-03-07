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      Прогноз погоды на 8 марта: на Востоке и Юге Украины будет настоящая весна

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      Погода в Украине в воскресенье, 8 марта, будет теплой, но с постоянными дождями на большинстве территории Украины. Только в Восточных и Южных регионах яркое солнце и температура, которая будет дотягивать до +18 и напоминать о приходе весны.

      Также без дождей в течении воскресенья могут обойтись северо-западные области – Волынская и Ровненская. Впрочем ночью там все же может быть дождь.

      Важно Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

      Холодной погода будет на западе Украины. Там, кроме постоянных дождей, отметка термометра не будет подниматься выше как +8... +11 градусов.

      Наибольшие перепады ожидаются в Центре страны. Там в соседних областях – Кировоградской и Черкасской, Полтавской и Днепропетровской – разница температуры может превышать 5 градусов.

      В Киеве также дождливо как в течении ночи, так и в течении всего дня. Температура воздуха будет держаться на уровне +9... +11 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +9... +11

      Львов – +8... +10

      Ивано-Франковск – +8... +10

      Тернополь – +9... +11

      Черновцы – +8... +10

      Хмельницкий – +9... +11

      Луцк – +9... +11

      Ровно – +9... +11

      Житомир – +9... +11

      Винница – +11... +13

      Одесса – +14... +16

      Николаев – +16... +18

      Херсон – +15... +17

      Симферополь – +16... +18

      Кропивницкий – +16... +18

      Черкассы – +11... +13

      Чернигов – +10... +12

      Суммы – +10... +12

      Полтава – +11... +13

      Днепр – +16... +18

      Запорожье – +15... +17

      Донецк – +16... +18

      Луганск – +16... +18

      Харьков – +15... +17

      Киев – +9... +11


      Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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