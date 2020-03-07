Прогноз погоды на 8 марта: на Востоке и Юге Украины будет настоящая весна

Погода в Украине в воскресенье, 8 марта, будет теплой, но с постоянными дождями на большинстве территории Украины. Только в Восточных и Южных регионах яркое солнце и температура, которая будет дотягивать до +18 и напоминать о приходе весны.

Также без дождей в течении воскресенья могут обойтись северо-западные области – Волынская и Ровненская. Впрочем ночью там все же может быть дождь.

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Холодной погода будет на западе Украины. Там, кроме постоянных дождей, отметка термометра не будет подниматься выше как +8... +11 градусов.

Наибольшие перепады ожидаются в Центре страны. Там в соседних областях – Кировоградской и Черкасской, Полтавской и Днепропетровской – разница температуры может превышать 5 градусов.

В Киеве также дождливо как в течении ночи, так и в течении всего дня. Температура воздуха будет держаться на уровне +9... +11 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9... +11

Львов – +8... +10

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +9... +11

Черновцы – +8... +10

Хмельницкий – +9... +11

Луцк – +9... +11

Ровно – +9... +11

Житомир – +9... +11

Винница – +11... +13

Одесса – +14... +16

Николаев – +16... +18

Херсон – +15... +17

Симферополь – +16... +18

Кропивницкий – +16... +18

Черкассы – +11... +13

Чернигов – +10... +12

Суммы – +10... +12

Полтава – +11... +13

Днепр – +16... +18

Запорожье – +15... +17

Донецк – +16... +18

Луганск – +16... +18

Харьков – +15... +17

Киев – +9... +11



Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, от Укргидрометцентра