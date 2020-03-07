Прогноз погоди на 8 березня: на Сході і Півдні України буде справжня весна

Погода в Україні у неділю, 8 березня, буде теплою, але з постійними дощами на більшості території України. Лише у Східних і Південних регіонах яскраве сонце і температура, яка дотягуватиме до +18, нагадуватимуть про прихід весни.

Також без дощів протягом неділі можуть обійтися північно-західні області – Волинська і Рівненська. Втім вночі там таки дощитиме.

Важливо Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі

Найхолоднішою погода буде на Заході України. Там, крім постійних дощів, позначка термометра не підійматиметься вище як +8+11 градусів.

Найбільші перепади очікуються у Центрі країни. Там у сусідніх областях – Кіровоградській і Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській – різниця температури може перевищувати 5 градусів.

У Києві також дощитиме як протягом ночі, так і впродовж усього дня. Температура повітря триматиметься на рівні +9+11 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 8 березня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +9…+11

Вінниця – +11…+13

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +15…+17

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на неділю, 8 березня, від Укргідрометцентру