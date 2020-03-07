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      Прогноз погоди на 8 березня: на Сході і Півдні України буде справжня весна

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 8 березня / Ілюстративне фото/ Pikabu

      Погода в Україні у неділю, 8 березня, буде теплою, але з постійними дощами на більшості території України. Лише у Східних і Південних регіонах яскраве сонце і температура, яка дотягуватиме до +18, нагадуватимуть про прихід весни.

      Також без дощів протягом неділі можуть обійтися північно-західні області – Волинська і Рівненська. Втім вночі там таки дощитиме.

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      Найхолоднішою погода буде на Заході України. Там, крім постійних дощів, позначка термометра не підійматиметься вище як +8+11 градусів.

      Найбільші перепади очікуються у Центрі країни. Там у сусідніх областях – Кіровоградській і Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській – різниця температури може перевищувати 5 градусів.

      У Києві також дощитиме як протягом ночі, так і впродовж усього дня. Температура повітря триматиметься на рівні +9+11 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 8 березня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +15…+17

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на неділю, 8 березня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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