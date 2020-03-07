Прогноз погоди на 8 березня: на Сході і Півдні України буде справжня весна
Погода в Україні у неділю, 8 березня, буде теплою, але з постійними дощами на більшості території України. Лише у Східних і Південних регіонах яскраве сонце і температура, яка дотягуватиме до +18, нагадуватимуть про прихід весни.
Також без дощів протягом неділі можуть обійтися північно-західні області – Волинська і Рівненська. Втім вночі там таки дощитиме.
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Найхолоднішою погода буде на Заході України. Там, крім постійних дощів, позначка термометра не підійматиметься вище як +8+11 градусів.
Найбільші перепади очікуються у Центрі країни. Там у сусідніх областях – Кіровоградській і Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській – різниця температури може перевищувати 5 градусів.
У Києві також дощитиме як протягом ночі, так і впродовж усього дня. Температура повітря триматиметься на рівні +9+11 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 8 березня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +11…+13
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +9…+11