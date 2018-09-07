Прогноз погоды на 8 сентября: в Украине задержится дождливый циклон
В субботу, 8 сентября, на большей части Украины похолодает и будет дождливо. Только жители Черниговской, Сумской и Харьковской областей смогут насладиться теплым осенним днем.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, в Украину идет южный циклон, который обусловил сильные ливни в Крыму. В субботу, 8 сентября, в большинстве областей Украины пройдут дожди.
Теплее всего будет на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине – там температура воздуха прогреется до +27 градусов.
В Киеве 8 сентября пройдут дожди, будет пасмурно и по-осеннему прохладно. Столбик термометра остановится на отметке +20 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 8 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +18...+20
Винница – +17...+19
Одесса – +21...+23
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +23...+25
Сумы – +24...+26
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье +22...+24
Донецк – +23...+25
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 8 сентября