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Прогноз погоды на 8 сентября: в Украине задержится дождливый циклон

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Прогноз погоды на 8 сентября
Прогноз погоды на 8 сентября / Фото из открытых источников

В субботу, 8 сентября, на большей части Украины похолодает и будет дождливо. Только жители Черниговской, Сумской и Харьковской областей смогут насладиться теплым осенним днем.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в Украину идет южный циклон, который обусловил сильные ливни в Крыму. В субботу, 8 сентября, в большинстве областей Украины пройдут дожди.

Теплее всего будет на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине – там температура воздуха прогреется до +27 градусов.

В Киеве 8 сентября пройдут дожди, будет пасмурно и по-осеннему прохладно. Столбик термометра остановится на отметке +20 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 8 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +18...+20

Винница – +17...+19

Одесса – +21...+23

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +23...+25

Сумы – +24...+26

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье +22...+24

Донецк – +23...+25

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26

погода прогноз Україна
Прогноз погоды в Украине на 8 сентября

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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