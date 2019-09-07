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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Прогноз погоды на 8 сентября: в Украине будет жарко, но на Западе пройдут дожди

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      Прогноз погоды 8 сентября 2019 Украина – какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 8 сентября / goodfon.com

      Погода в Украине в воскресенье, 8 сентября, будет не по-осеннему жаркой и сухой. И только на Западе дождливо и ожидается снижение температуры воздуха.

      В целом в Украине предполагается температура на уровне +23...+29 градусов. А в западных областях похолодает до +19...+23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Погода в Киеве 8 сентября будет без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы предполагается на уровне +24...+27 градусов.

      "Одна моя знакомая говорит, что мы мало смотрим вверх, на кроны деревьев, небо и облака. Буквально. Найдите немного времени, лягте на травку и просто посмотрите на вершины деревьев и небо между ними. Может, как раз тогда может показаться, что райские кусты – они рядом, просто надо выкорчевывать вокруг сорняковый мусор", - написала синоптик.

      Прогноз погоды на воскресенье, 8 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +23...+25

      Львов – +23...+25

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +25...+27

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +24...+26

      Житомир – +25...+27

      Винница – +26...+28

      Одесса – +27...+29

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +26...+28

      Кропивницкий – +26...+28

      Черкассы – +25...+27

      Чернигов – +25...+27

      Сумы – +25...+27

      Полтава – +24...+27

      Днепр – +27...+29

      Запорожье – +27...+29

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +25...+27

      Киев – +25...+27

      прогноз погоди Україна 8 вересня
      Прогноз погоды на 8 сентября от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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