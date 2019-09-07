Прогноз погоды на 8 сентября: в Украине будет жарко, но на Западе пройдут дожди

Погода в Украине в воскресенье, 8 сентября, будет не по-осеннему жаркой и сухой. И только на Западе дождливо и ожидается снижение температуры воздуха.

В целом в Украине предполагается температура на уровне +23...+29 градусов. А в западных областях похолодает до +19...+23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве 8 сентября будет без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы предполагается на уровне +24...+27 градусов.

"Одна моя знакомая говорит, что мы мало смотрим вверх, на кроны деревьев, небо и облака. Буквально. Найдите немного времени, лягте на травку и просто посмотрите на вершины деревьев и небо между ними. Может, как раз тогда может показаться, что райские кусты – они рядом, просто надо выкорчевывать вокруг сорняковый мусор", - написала синоптик.

Прогноз погоды на воскресенье, 8 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +24...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на 8 сентября от Укргидрометцентра