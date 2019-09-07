Прогноз погоды на 8 сентября: в Украине будет жарко, но на Западе пройдут дожди
Погода в Украине в воскресенье, 8 сентября, будет не по-осеннему жаркой и сухой. И только на Западе дождливо и ожидается снижение температуры воздуха.
В целом в Украине предполагается температура на уровне +23...+29 градусов. А в западных областях похолодает до +19...+23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Киеве 8 сентября будет без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы предполагается на уровне +24...+27 градусов.
"Одна моя знакомая говорит, что мы мало смотрим вверх, на кроны деревьев, небо и облака. Буквально. Найдите немного времени, лягте на травку и просто посмотрите на вершины деревьев и небо между ними. Может, как раз тогда может показаться, что райские кусты – они рядом, просто надо выкорчевывать вокруг сорняковый мусор", - написала синоптик.
Прогноз погоды на воскресенье, 8 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +24...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +25...+27