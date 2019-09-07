Прогноз погоди на 8 вересня: в Україні буде спекотно, але на Заході дощитиме
Погода в Україні у неділю, 8 вересня, буде не по-осінньому спекотною та сухою. І лише на Заході дощитиме та очікується зниження температури повітря.
Загалом в Україні передбачається температура на рівні +23+29 градусів. А в західних областях похолодає до +19+23 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Погода у Києві 8 вересня буде без істотних опадів. Температура повітря у денні години передбачається на рівні +24+27 градусів.
"Одна моя знайома каже, що ми мало дивимося вгору, на крони дерев, небо і хмарки. Буквально. Знайдіть трохи часу, ляжте на травичку і просто подивіться на верхи дерев і небо між ними. Може, якраз тоді може здатися, що райські кущі – вони поряд, просто треба викорчовувати навколо бур’янистий непотріб", – написала синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 8 вересня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +24…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +25…+27