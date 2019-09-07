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      Прогноз погоди на 8 вересня: в Україні буде спекотно, але на Заході дощитиме

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      Прогноз погоди 8 вересня 2019 Україна – яку погоду обіцяють синоптики
      Прогноз погоди на 8 вересня / goodfon.com

      Погода в Україні у неділю, 8 вересня, буде не по-осінньому спекотною та сухою. І лише на Заході дощитиме та очікується зниження температури повітря.

      Загалом в Україні передбачається температура на рівні +23+29 градусів. А в західних областях похолодає до +19+23 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Погода у Києві 8 вересня буде без істотних опадів. Температура повітря у денні години передбачається на рівні +24+27 градусів.

      "Одна моя знайома каже, що ми мало дивимося вгору, на крони дерев, небо і хмарки. Буквально. Знайдіть трохи часу, ляжте на травичку і просто подивіться на верхи дерев і небо між ними. Може, якраз тоді може здатися, що райські кущі – вони поряд, просто треба викорчовувати навколо бур’янистий непотріб", – написала синоптик.

      Прогноз погоди на неділю, 8 вересня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +24…+27

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +25…+27

      прогноз погоди Україна 8 вересня
      Прогноз погоди на 8 вересня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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