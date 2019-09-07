Прогноз погоди на 8 вересня: в Україні буде спекотно, але на Заході дощитиме

Погода в Україні у неділю, 8 вересня, буде не по-осінньому спекотною та сухою. І лише на Заході дощитиме та очікується зниження температури повітря.

Загалом в Україні передбачається температура на рівні +23+29 градусів. А в західних областях похолодає до +19+23 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода у Києві 8 вересня буде без істотних опадів. Температура повітря у денні години передбачається на рівні +24+27 градусів.

"Одна моя знайома каже, що ми мало дивимося вгору, на крони дерев, небо і хмарки. Буквально. Знайдіть трохи часу, ляжте на травичку і просто подивіться на верхи дерев і небо між ними. Може, якраз тоді може здатися, що райські кущі – вони поряд, просто треба викорчовувати навколо бур’янистий непотріб", – написала синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 8 вересня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +24…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на 8 вересня від Укргідрометцентру