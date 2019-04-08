Прогноз погоды на 9 апреля: в Украину прокрадутся дожди и станет прохладнее

Погода в Украине во вторник, 9 апреля, будет и солнечной, и дождливой в различных регионах. Так, в западных областях, которые до этого отличались самыми высокими температурными показателями, станет несколько прохладнее.

Там также следует ожидать дождливую погоду, сообщают синоптики.

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9 апреля погоду качнет. На Западе пройдут дожди и похолодает. Атмосферный фронт,

– пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

Так, наиболее тепло 9 апреля в Запорожской области, на Николаевщине и в Крыму. Там столбики термометров остановятся на отметках в +20...+22 градуса.

В свою очередь, холоднее всего будет на Прикарпатье и на Тернопольщине. В этих регионах воздух прогреется лишь до +12...+14 градусов.

"В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет замечательная теплая комфортная погода", – добавляет Диденко.

Ветер 9 апреля будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве тоже комфортная и теплая погода. Температура воздуха достигнет + 17 ... + 19 градусов, будет солнечно.

Прогноз погоды на вторник, 9 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +16...+18

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы - + 16... + 18

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +20...+22

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19



Прогноз погоды в Украине на вторник, 9 апреля, от Укргидрометцентра