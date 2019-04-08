Прогноз погоды на 9 апреля: в Украину прокрадутся дожди и станет прохладнее
Погода в Украине во вторник, 9 апреля, будет и солнечной, и дождливой в различных регионах. Так, в западных областях, которые до этого отличались самыми высокими температурными показателями, станет несколько прохладнее.
Там также следует ожидать дождливую погоду, сообщают синоптики.
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9 апреля погоду качнет. На Западе пройдут дожди и похолодает. Атмосферный фронт,
– пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
Так, наиболее тепло 9 апреля в Запорожской области, на Николаевщине и в Крыму. Там столбики термометров остановятся на отметках в +20...+22 градуса.
В свою очередь, холоднее всего будет на Прикарпатье и на Тернопольщине. В этих регионах воздух прогреется лишь до +12...+14 градусов.
"В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет замечательная теплая комфортная погода", – добавляет Диденко.
Ветер 9 апреля будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве тоже комфортная и теплая погода. Температура воздуха достигнет + 17 ... + 19 градусов, будет солнечно.
Прогноз погоды на вторник, 9 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +16...+18
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы - + 16... + 18
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +20...+22
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +17...+19
Прогноз погоды в Украине на вторник, 9 апреля, от Укргидрометцентра