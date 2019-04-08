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      Прогноз погоды на 9 апреля: в Украину прокрадутся дожди и станет прохладнее

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      Погода 9 апреля 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 9 апреля / фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 9 апреля, будет и солнечной, и дождливой в различных регионах. Так, в западных областях, которые до этого отличались самыми высокими температурными показателями, станет несколько прохладнее.

      Там также следует ожидать дождливую погоду, сообщают синоптики.

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      9 апреля погоду качнет. На Западе пройдут дожди и похолодает. Атмосферный фронт,
      – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

      Так, наиболее тепло 9 апреля в Запорожской области, на Николаевщине и в Крыму. Там столбики термометров остановятся на отметках в +20...+22 градуса.

      В свою очередь, холоднее всего будет на Прикарпатье и на Тернопольщине. В этих регионах воздух прогреется лишь до +12...+14 градусов.

      "В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет замечательная теплая комфортная погода", – добавляет Диденко.

      Ветер 9 апреля будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве тоже комфортная и теплая погода. Температура воздуха достигнет + 17 ... + 19 градусов, будет солнечно.

      Прогноз погоды на вторник, 9 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +16...+18

      Винница – +16...+18

      Одесса – +16...+18

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +20...+22

      Кропивницкий – +18...+20

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +17...+19

      Сумы - + 16... + 18

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +18...+20

      Запорожье – +20...+22

      Донецк – +17...+19

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +16...+18

      Киев – +17...+19

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