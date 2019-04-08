Прогноз погоди на 9 квітня: в Україну прокрадуться дощі і стане прохолодніше

Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, буде і сонячною, і дощовою у різних регіонах. Так, у західних областях, які до цього відрізнялися найвищими температурними показниками, стане дещо прохолодніше.

Там також слід очікувати дощову погоду, повідомляють синоптики.

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9 квітня погоду гойдне. На Заході пройдуть дощі та похолодає. Атмосферний фронт,

– пише український синоптик Наталка Діденко.

Так, найтепліше 9 квітня буде у Запорізькій області, на Миколаївщині та у Криму. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +20…+22 градуси.

Своєю чергою, найхолодніше буде на Прикарпатті й на Тернопільщині. У цих регіонах повітря прогріється лише до +12…+14 градусів.

"У більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла чудова комфортна погода", – додає Діденко.

Вітер 9 квітня буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві теж комфортна і тепла погода. Температура повітря сягне +17…+19 градусів, буде сонячно.

Прогноз погоди на вівторок, 9 квітня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +17…+19



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 квітня, від Укргідрометцентру