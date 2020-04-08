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      Прогноз погоды на 9 апреля: будет очень тепло, солнечно и без осадков

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      Какой будет погода в Украине 9 апреля / Агентство новостей "Фиртка"

      Погода в Украине в четверг, 9 апреля, будет солнечной. В то же время ни в одной из областей синоптики не прогнозируют осадки. Температура воздуха в среднем поднимется до 18 – 20 градусов.

      Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, такую ​​погоду определяет антициклон Loris. Поэтому удержится солнечная и сухая погода во всех областях.

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      Ветер будет небольшим, максимум умеренным. Дуть он будет в западном и северо-западном направлении. Скорость его составит 3 – 8 метров в секунду. Температура же днем ​​достигнет +15... +22 градусов.

      Относительно Киева, то в четверг можно ожидать также солнечную и сухую погоду. В то же время день 9 апреля в столице будет очень теплым – столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 9 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +20... +22

      Львов – +20... +22

      Ивано-Франковск – +20... +22

      Тернополь – +19... +21

      Черновцы – +19... +21

      Хмельницкий – +20... +22

      Луцк – +19... +21

      Ровно – +19... +21

      Житомир – +18... +20

      Винница – +17... +19

      Одесса – +15... +17

      Николаев – +17... +19

      Херсон – +15... +17

      Симферополь – +15... +17

      Кропивницкий – +16... +18

      Черкассы – +17... +19

      Чернигов – +16... +18

      Суммы – +14... +16

      Полтава – +14... +16

      Днепр – +15... +17

      Запорожье – +16... +18

      Донецк – +14... +16

      Луганск – +14... +16

      Харьков – +14... +16

      Киев – +17... +19

      По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 9 апреля будет на западе. Здесь на Закарпатье, Прикарпатье, а также во Львовской и Хмельницкой областях воздух прогреется до +20... +22 градусов.

      Холоднее всего будет на востоке Украины, а именно в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Здесь столбики термометров поднимутся до 14... 16 градусов тепла.


      Прогноз погоды на 9 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
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