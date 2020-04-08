Прогноз погоды на 9 апреля: будет очень тепло, солнечно и без осадков

Погода в Украине в четверг, 9 апреля, будет солнечной. В то же время ни в одной из областей синоптики не прогнозируют осадки. Температура воздуха в среднем поднимется до 18 – 20 градусов.

Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, такую ​​погоду определяет антициклон Loris. Поэтому удержится солнечная и сухая погода во всех областях.

Обратите внимание По Одесской области пронесся смерч: видео

Ветер будет небольшим, максимум умеренным. Дуть он будет в западном и северо-западном направлении. Скорость его составит 3 – 8 метров в секунду. Температура же днем ​​достигнет +15... +22 градусов.

Относительно Киева, то в четверг можно ожидать также солнечную и сухую погоду. В то же время день 9 апреля в столице будет очень теплым – столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 9 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +20... +22

Львов – +20... +22

Ивано-Франковск – +20... +22

Тернополь – +19... +21

Черновцы – +19... +21

Хмельницкий – +20... +22

Луцк – +19... +21

Ровно – +19... +21

Житомир – +18... +20

Винница – +17... +19

Одесса – +15... +17

Николаев – +17... +19

Херсон – +15... +17

Симферополь – +15... +17

Кропивницкий – +16... +18

Черкассы – +17... +19

Чернигов – +16... +18

Суммы – +14... +16

Полтава – +14... +16

Днепр – +15... +17

Запорожье – +16... +18

Донецк – +14... +16

Луганск – +14... +16

Харьков – +14... +16

Киев – +17... +19

По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 9 апреля будет на западе. Здесь на Закарпатье, Прикарпатье, а также во Львовской и Хмельницкой областях воздух прогреется до +20... +22 градусов.

Холоднее всего будет на востоке Украины, а именно в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Здесь столбики термометров поднимутся до 14... 16 градусов тепла.



Прогноз погоды на 9 апреля от Укргидрометцентра