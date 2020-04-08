Прогноз погоды на 9 апреля: будет очень тепло, солнечно и без осадков
Погода в Украине в четверг, 9 апреля, будет солнечной. В то же время ни в одной из областей синоптики не прогнозируют осадки. Температура воздуха в среднем поднимется до 18 – 20 градусов.
Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, такую погоду определяет антициклон Loris. Поэтому удержится солнечная и сухая погода во всех областях.
Обратите внимание По Одесской области пронесся смерч: видео
Ветер будет небольшим, максимум умеренным. Дуть он будет в западном и северо-западном направлении. Скорость его составит 3 – 8 метров в секунду. Температура же днем достигнет +15... +22 градусов.
Относительно Киева, то в четверг можно ожидать также солнечную и сухую погоду. В то же время день 9 апреля в столице будет очень теплым – столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 9 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +20... +22
Львов – +20... +22
Ивано-Франковск – +20... +22
Тернополь – +19... +21
Черновцы – +19... +21
Хмельницкий – +20... +22
Луцк – +19... +21
Ровно – +19... +21
Житомир – +18... +20
Винница – +17... +19
Одесса – +15... +17
Николаев – +17... +19
Херсон – +15... +17
Симферополь – +15... +17
Кропивницкий – +16... +18
Черкассы – +17... +19
Чернигов – +16... +18
Суммы – +14... +16
Полтава – +14... +16
Днепр – +15... +17
Запорожье – +16... +18
Донецк – +14... +16
Луганск – +14... +16
Харьков – +14... +16
Киев – +17... +19
По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 9 апреля будет на западе. Здесь на Закарпатье, Прикарпатье, а также во Львовской и Хмельницкой областях воздух прогреется до +20... +22 градусов.
Холоднее всего будет на востоке Украины, а именно в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Здесь столбики термометров поднимутся до 14... 16 градусов тепла.
Прогноз погоды на 9 апреля от Укргидрометцентра
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