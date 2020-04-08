Прогноз погоди на 9 квітня: буде дуже тепло, сонячно та без опадів
Погода в Україні в четвер, 9 квітня, буде сонячною. Водночас у жодній із областей синоптики не прогнозують опади. Температура повітря в середньому підніметься до 18 – 20 градусів.
Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, таку погоду визначає антициклон Loris. Тому втримається сонячна та суха погода у всіх областях.
Зверніть увагу Одещиною пронісся смерч: відео
Вітер буде невеликим, максимум помірним. Дутиме він у західному та північно-західному напрямку. Швидкість його становитиме 3 – 8 метрів за секунду. Температура ж удень досягне +15... +22 градусів.
Щодо Києва, то тут у четвер можна очікувати також сонячну та суху погоду. Водночас день 9 квітня в столиці буде дуже теплим – стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 9 квітня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +18…+20
Вінниця – +17…+19
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +17…+19
За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 9 квітня буде на заході. Тут на Закарпатті, Прикарпатті, а також у Львівській і Хмельницькій областях повітря прогріється до +20… +22 градусів.
Найхолодніше буде на Сході України, а саме на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до 14… 16 градусів тепла.
Прогноз погоди на 9 квітня від Укргідрометцентру
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