Прогноз погоди на 9 квітня: буде дуже тепло, сонячно та без опадів

Погода в Україні в четвер, 9 квітня, буде сонячною. Водночас у жодній із областей синоптики не прогнозують опади. Температура повітря в середньому підніметься до 18 – 20 градусів.

Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, таку погоду визначає антициклон Loris. Тому втримається сонячна та суха погода у всіх областях.

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Вітер буде невеликим, максимум помірним. Дутиме він у західному та північно-західному напрямку. Швидкість його становитиме 3 – 8 метрів за секунду. Температура ж удень досягне +15... +22 градусів.

Щодо Києва, то тут у четвер можна очікувати також сонячну та суху погоду. Водночас день 9 квітня в столиці буде дуже теплим – стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 9 квітня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +18…+20

Вінниця – +17…+19

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +17…+19

За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 9 квітня буде на заході. Тут на Закарпатті, Прикарпатті, а також у Львівській і Хмельницькій областях повітря прогріється до +20… +22 градусів.

Найхолодніше буде на Сході України, а саме на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до 14… 16 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 квітня від Укргідрометцентру