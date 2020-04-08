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      Прогноз погоди на 9 квітня: буде дуже тепло, сонячно та без опадів

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      Якою буде погода в Україні 9 квітня / Агенція новин "Фіртка"

      Погода в Україні в четвер, 9 квітня, буде сонячною. Водночас у жодній із областей синоптики не прогнозують опади. Температура повітря в середньому підніметься до 18 – 20 градусів.

      Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, таку погоду визначає антициклон Loris. Тому втримається сонячна та суха погода у всіх областях.

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      Вітер буде невеликим, максимум помірним. Дутиме він у західному та північно-західному напрямку. Швидкість його становитиме 3 – 8 метрів за секунду. Температура ж удень досягне +15... +22 градусів.

      Щодо Києва, то тут у четвер можна очікувати також сонячну та суху погоду. Водночас день 9 квітня в столиці буде дуже теплим – стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 9 квітня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +18…+20

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15...+17

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +17…+19

      За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 9 квітня буде на заході. Тут на Закарпатті, Прикарпатті, а також у Львівській і Хмельницькій областях повітря прогріється до +20… +22 градусів.

      Найхолодніше буде на Сході України, а саме на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до 14… 16 градусів тепла.


      Прогноз погоди на 9 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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