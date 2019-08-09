Прогноз погоды на 9 июля: в Украине грозы и шквалы будут делить территорию с жарой и солнцем
Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет "нестабильной". Летнюю и жаркую погоду следует ожидать украинцам на Юге и Востоке. А вот в западных и восточных регионах температура воздуха несколько снизится, будут падать кратковременные дожди.
Их могут сопровождать шквалы ветра и град. Об этом на своей Facebook-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Пятница в Украине будет нестабильной. Ну, нам не привыкать к такому состоянию атмосферы. Поэтому и завтра в Украине будет все и это "все" странным образом будет уживаться на одной территории,
– отмечает синоптик.
Жара в северных и западных областях ослабнет, 9 августа там ожидается +25... 29 градусов, лишь на Закарпатье все еще будет жарко – до +30 градусов.
На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей температура воздуха поднимется до +26... + 32 градусов.
В Киеве 9 августа температура воздуха поднимется до +27... + 29 градусов. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или вечером.
Прогноз погоды на пятницу, 9 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27…+29
Львов – +24…+26
Ивано-Франковск – +25…+27
Тернополь – +25…+27
Черновцы – +26…+28
Хмельницкий – +24…+26
Луцк – +24…+26
Ровно – +24…+26
Житомир – +25…+27
Винница – +26…+28
Одесса – +29…+31
Николаев – +27…+29
Херсон – +28…+30
Симферополь – +29…+31
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +24…+26
Сумы – +24…+26
Полтава – +27…+29
Днепр – +27…+29
Запорожье – +29…+31
Донецк – +26…+28
Луганск – +26…+28
Харьков – +26…+28
Киев – +25…+27
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