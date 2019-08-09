Прогноз погоды на 9 июля: в Украине грозы и шквалы будут делить территорию с жарой и солнцем

Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет "нестабильной". Летнюю и жаркую погоду следует ожидать украинцам на Юге и Востоке. А вот в западных и восточных регионах температура воздуха несколько снизится, будут падать кратковременные дожди.

Их могут сопровождать шквалы ветра и град. Об этом на своей Facebook-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Пятница в Украине будет нестабильной. Ну, нам не привыкать к такому состоянию атмосферы. Поэтому и завтра в Украине будет все и это "все" странным образом будет уживаться на одной территории,

– отмечает синоптик.

Жара в северных и западных областях ослабнет, 9 августа там ожидается +25... 29 градусов, лишь на Закарпатье все еще будет жарко – до +30 градусов.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей температура воздуха поднимется до +26... + 32 градусов.

В Киеве 9 августа температура воздуха поднимется до +27... + 29 градусов. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или вечером.

Прогноз погоды на пятницу, 9 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27…+29

Львов – +24…+26

Ивано-Франковск – +25…+27

Тернополь – +25…+27

Черновцы – +26…+28

Хмельницкий – +24…+26

Луцк – +24…+26

Ровно – +24…+26

Житомир – +25…+27

Винница – +26…+28

Одесса – +29…+31

Николаев – +27…+29

Херсон – +28…+30

Симферополь – +29…+31

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +24…+26

Сумы – +24…+26

Полтава – +27…+29

Днепр – +27…+29

Запорожье – +29…+31

Донецк – +26…+28

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +25…+27



Прогноз погоды на пятницу, 9 августа, от Укргидрометцентра