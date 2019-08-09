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      Прогноз погоды на 9 июля: в Украине грозы и шквалы будут делить территорию с жарой и солнцем

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      Погода 9 августа 2019 Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 9 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет "нестабильной". Летнюю и жаркую погоду следует ожидать украинцам на Юге и Востоке. А вот в западных и восточных регионах температура воздуха несколько снизится, будут падать кратковременные дожди.

      Их могут сопровождать шквалы ветра и град. Об этом на своей Facebook-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Пятница в Украине будет нестабильной. Ну, нам не привыкать к такому состоянию атмосферы. Поэтому и завтра в Украине будет все и это "все" странным образом будет уживаться на одной территории,
      – отмечает синоптик.

      Жара в северных и западных областях ослабнет, 9 августа там ожидается +25... 29 градусов, лишь на Закарпатье все еще будет жарко – до +30 градусов.

      На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей температура воздуха поднимется до +26... + 32 градусов.

      В Киеве 9 августа температура воздуха поднимется до +27... + 29 градусов. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или вечером.

      Прогноз погоды на пятницу, 9 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +27…+29

      Львов – +24…+26

      Ивано-Франковск – +25…+27

      Тернополь – +25…+27

      Черновцы – +26…+28

      Хмельницкий – +24…+26

      Луцк – +24…+26

      Ровно – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Винница – +26…+28

      Одесса – +29…+31

      Николаев – +27…+29

      Херсон – +28…+30

      Симферополь – +29…+31

      Кропивницкий – +27…+29

      Черкассы – +26…+28

      Чернигов – +24…+26

      Сумы – +24…+26

      Полтава – +27…+29

      Днепр – +27…+29

      Запорожье – +29…+31

      Донецк – +26…+28

      Луганск – +26…+28

      Харьков – +26…+28

      Киев – +25…+27

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