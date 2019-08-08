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      Прогноз погоди на 9 серпня: в Україні грози і шквали ділитимуть територію зі спекою та сонцем

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      Погода 9 серпня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 9 серпня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у п'ятницю, 9 серпня, буде "нестабільною". Літню і спекотну погоду слід очікувати на українському Півдні та Сході. А ось у західних і східних регіонах температура повітря дещо знизиться, падатимуть короткочасні дощі.

      Їх можуть супроводжувати шквали вітру та град. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      П'ятниця в Україні буде нестабільною. Ну, нам не звикати до такого стану атмосфери. Тому й завтра в Україні буде все і це "все" дивним чином уживатиметься на одній території,
      – зазначає синоптик.

      Спека в північних та західних областях послабне, 9 серпня там очікується +25...+29 градусів, лише на Закарпатті все ще буде спекотно – до +30 градусів.

      На Півдні, Сході та у більшості центральних областей температура повітря підніметься до +26...+32 градусів.

      У Києві 9 серпня температура повітря підніметься до +27...+29 градусів. Короткочасний дощ з грозою можливий в другій половині дня або надвечір.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 9 серпня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +24…+26

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +26…+28

      Київ – +25…+27

       погода прогноз погоди на 9 серпня
      Прогноз погоди на п'ятницю, 9 серпня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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