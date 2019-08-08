Прогноз погоди на 9 серпня: в Україні грози і шквали ділитимуть територію зі спекою та сонцем
Погода в Україні у п'ятницю, 9 серпня, буде "нестабільною". Літню і спекотну погоду слід очікувати на українському Півдні та Сході. А ось у західних і східних регіонах температура повітря дещо знизиться, падатимуть короткочасні дощі.
Їх можуть супроводжувати шквали вітру та град. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.
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П'ятниця в Україні буде нестабільною. Ну, нам не звикати до такого стану атмосфери. Тому й завтра в Україні буде все і це "все" дивним чином уживатиметься на одній території,
– зазначає синоптик.
Спека в північних та західних областях послабне, 9 серпня там очікується +25...+29 градусів, лише на Закарпатті все ще буде спекотно – до +30 градусів.
На Півдні, Сході та у більшості центральних областей температура повітря підніметься до +26...+32 градусів.
У Києві 9 серпня температура повітря підніметься до +27...+29 градусів. Короткочасний дощ з грозою можливий в другій половині дня або надвечір.
Прогноз погоди на п'ятницю, 9 серпня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +25…+27