Прогноз погоди на 9 серпня: в Україні грози і шквали ділитимуть територію зі спекою та сонцем

Погода в Україні у п'ятницю, 9 серпня, буде "нестабільною". Літню і спекотну погоду слід очікувати на українському Півдні та Сході. А ось у західних і східних регіонах температура повітря дещо знизиться, падатимуть короткочасні дощі.

Їх можуть супроводжувати шквали вітру та град. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує український синоптик Наталка Діденко.

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П'ятниця в Україні буде нестабільною. Ну, нам не звикати до такого стану атмосфери. Тому й завтра в Україні буде все і це "все" дивним чином уживатиметься на одній території,

– зазначає синоптик.

Спека в північних та західних областях послабне, 9 серпня там очікується +25...+29 градусів, лише на Закарпатті все ще буде спекотно – до +30 градусів.

На Півдні, Сході та у більшості центральних областей температура повітря підніметься до +26...+32 градусів.

У Києві 9 серпня температура повітря підніметься до +27...+29 градусів. Короткочасний дощ з грозою можливий в другій половині дня або надвечір.

Прогноз погоди на п'ятницю, 9 серпня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на п'ятницю, 9 серпня, від Укргідрометцентру