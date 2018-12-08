Прогноз погоды на 9 декабря: зима солнцем не порадует, но будет тепло
Погода в Украине в воскресенье, 9 декабря, будет довольно теплой, как для декабря. Хотя на востоке, центре и юге ожидаются осадки, средняя температура воздуха иногда поднимется от 0 до 7 градусов с отметкой «плюс».
Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинская синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, север Украины днем "освободится" от мокрого снега и дождя, а на запад придет новая порция влажного воздуха.
Киев также проведет 9 декабря без существенных осадков.
Прогноз погоды на воскресенье, 9 декабря, в городах Украины:
Ужгород – + 2 ... + 4
Львов – +3 ... + 5
Ивано-Франковск – +3 ... + 5
Тернополь – +3 ... + 5
Черновцы – +3 ... + 5
Хмельницкий – + 2 ... + 4
Луцк – +2 ... +4
Ровно – +2 ... +4
Житомир – + 2 ... + 4
Винница – + 1 ... + 3
Одесса – + 4 ... + 6
Николаев – + 5 ... + 7
Херсон – +6 ... +8
Симферополь – + 9 ... + 11
Кропивницкий – + 2 ... + 4
Черкассы – + 1 ... + 3
Чернигов – + 1 ... + 3
Суммы – + 1 ... + 3
Полтава – + 1 ... + 3
Днепр – + 4 ... + 6
Запорожье – + 4 ... + 6
Донецк – + 2 ... + 4
Луганск – + 2 ... + 4
Харьков – + 1 ... + 3
Киев – + 1 ... + 3
Погода в Украине 9 декабря: карта