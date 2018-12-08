Погода в Украине в воскресенье, 9 декабря, будет довольно теплой, как для декабря. Хотя на востоке, центре и юге ожидаются осадки, средняя температура воздуха иногда поднимется от 0 до 7 градусов с отметкой «плюс».

Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинская синоптик Наталья Диденко. Читайте также: В одном из городов Украины выпал черный снег: красноречивые фото По ее словам, север Украины днем ​​"освободится" от мокрого снега и дождя, а на запад придет новая порция влажного воздуха. Киев также проведет 9 декабря без существенных осадков. Прогноз погоды на воскресенье, 9 декабря, в городах Украины: Ужгород – + 2 ... + 4 Львов – +3 ... + 5 Ивано-Франковск – +3 ... + 5 Тернополь – +3 ... + 5 Черновцы – +3 ... + 5 Хмельницкий – + 2 ... + 4 Луцк – +2 ... +4 Ровно – +2 ... +4 Житомир – + 2 ... + 4 Винница – + 1 ... + 3 Одесса – + 4 ... + 6 Николаев – + 5 ... + 7 Херсон – +6 ... +8 Симферополь – + 9 ... + 11 Кропивницкий – + 2 ... + 4 Черкассы – + 1 ... + 3 Чернигов – + 1 ... + 3 Суммы – + 1 ... + 3 Полтава – + 1 ... + 3 Днепр – + 4 ... + 6 Запорожье – + 4 ... + 6 Донецк – + 2 ... + 4 Луганск – + 2 ... + 4 Харьков – + 1 ... + 3 Киев – + 1 ... + 3 Погода в Украине 9 декабря: карта