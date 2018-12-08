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      Прогноз погоды на 9 декабря: зима солнцем не порадует, но будет тепло

      34 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 9 декабря
      Прогноз погоды на 9 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 9 декабря, будет довольно теплой, как для декабря. Хотя на востоке, центре и юге ожидаются осадки, средняя температура воздуха иногда поднимется от 0 до 7 градусов с отметкой «плюс».

      Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинская синоптик Наталья Диденко.

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      По ее словам, север Украины днем ​​"освободится" от мокрого снега и дождя, а на запад придет новая порция влажного воздуха.

      Киев также проведет 9 декабря без существенных осадков.

      Прогноз погоды на воскресенье, 9 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – + 2 ... + 4

      Львов – +3 ... + 5

      Ивано-Франковск – +3 ... + 5

      Тернополь – +3 ... + 5

      Черновцы – +3 ... + 5

      Хмельницкий – + 2 ... + 4

      Луцк – +2 ... +4

      Ровно – +2 ... +4

      Житомир – + 2 ... + 4

      Винница – + 1 ... + 3

      Одесса – + 4 ... + 6

      Николаев – + 5 ... + 7

      Херсон – +6 ... +8

      Симферополь – + 9 ... + 11

      Кропивницкий – + 2 ... + 4

      Черкассы – + 1 ... + 3

      Чернигов – + 1 ... + 3

      Суммы – + 1 ... + 3

      Полтава – + 1 ... + 3

      Днепр – + 4 ... + 6

      Запорожье – + 4 ... + 6

      Донецк – + 2 ... + 4

      Луганск – + 2 ... + 4

      Харьков – + 1 ... + 3

      Киев – + 1 ... + 3

      Погода в Украине 9 декабря: карта

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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