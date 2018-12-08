22:20
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Прогноз погоди на 9 грудня: зима сонцем не порадує, проте буде тепло

      21 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 9 грудня
      Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 9 грудня, буде доволі теплою, як для грудня. Хоч на сході, центрі та півдні очікуються опади, середня температура повітря подекуди підніметься від 0 до 7 градусів із позначкою "плюс".

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також:  У одному з міст України випав чорний сніг: промовисті фото

      За її словами, північ України вдень "звільниться" від мокрого снігу та дощу, а на захід прийде нова порція вологого повітря. 

      Київ також проведе 9 грудня без істотних опадів.

      Прогноз погоди на неділю, 9 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +1…+3

      Київ – +1…+3


      Погода в Україні 9 грудня: карта

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      сьогодні , 17:31 Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      1142
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Уродженка України Оксана Мастерс здобула срібну медаль Паралімпіади-2018
      10 березня , 04:23
      Американцям корейський Genesis доставляє більше радості, ніж Porsche, BMW, Lincoln та Mercedes
       26 липня , 15:20
      Колишня зірка Мілана отримав пропозиції про повернення до Серії А
       16 жовтня , 16:31
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук