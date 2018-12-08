Прогноз погоди на 9 грудня: зима сонцем не порадує, проте буде тепло
Погода в Україні у неділю, 9 грудня, буде доволі теплою, як для грудня. Хоч на сході, центрі та півдні очікуються опади, середня температура повітря подекуди підніметься від 0 до 7 градусів із позначкою "плюс".
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
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За її словами, північ України вдень "звільниться" від мокрого снігу та дощу, а на захід прийде нова порція вологого повітря.
Київ також проведе 9 грудня без істотних опадів.
Прогноз погоди на неділю, 9 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +1…+3
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +1…+3
Київ – +1…+3
Погода в Україні 9 грудня: карта