Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у неділю, 9 грудня, буде доволі теплою, як для грудня. Хоч на сході, центрі та півдні очікуються опади, середня температура повітря подекуди підніметься від 0 до 7 градусів із позначкою "плюс".