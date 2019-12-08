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      Прогноз погоды на 9 декабря: солнечно и тепло по всей Украине

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      Прогноз погоды на 9 декабря / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 9 декабря, будет солнечной и не по-зимнему теплой. По всей стране дневная температура воздуха будет с плюсовой отметкой.

      Облака будут только на Закарпатье, там вероятны небольшие осадки в виде дождя. Однако на температурные отметки это не повлияет. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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      Теплее всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +8...+10 градусов. Довольно тепло будет и на Западе +6...+8 градусов.

      Прохладнее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Максимум – +3...+5 градусов.

      Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве тоже солнечно, столбики термометров поднимутся до отметок в +4...+6 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 9 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +6...+8

      Житомир – +5...+7

      Винница – -+5...+7

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – + 4... + 6

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +4...+6

      погода на 9 грудня прогноз погодиПрогноз погоды на понедельник, 9 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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