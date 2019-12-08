Прогноз погоды на 9 декабря: солнечно и тепло по всей Украине
Погода в Украине в понедельник, 9 декабря, будет солнечной и не по-зимнему теплой. По всей стране дневная температура воздуха будет с плюсовой отметкой.
Облака будут только на Закарпатье, там вероятны небольшие осадки в виде дождя. Однако на температурные отметки это не повлияет. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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Теплее всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +8...+10 градусов. Довольно тепло будет и на Западе +6...+8 градусов.
Прохладнее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Максимум – +3...+5 градусов.
Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве тоже солнечно, столбики термометров поднимутся до отметок в +4...+6 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 9 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – -+5...+7
Одесса – +8...+10
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – + 4... + 6
Полтава – +4...+6
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на понедельник, 9 декабря, от Укргидрометцентра