Прогноз погоды на 9 декабря: солнечно и тепло по всей Украине

Погода в Украине в понедельник, 9 декабря, будет солнечной и не по-зимнему теплой. По всей стране дневная температура воздуха будет с плюсовой отметкой.

Облака будут только на Закарпатье, там вероятны небольшие осадки в виде дождя. Однако на температурные отметки это не повлияет. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Теплее всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +8...+10 градусов. Довольно тепло будет и на Западе +6...+8 градусов.

Прохладнее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Максимум – +3...+5 градусов.

Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве тоже солнечно, столбики термометров поднимутся до отметок в +4...+6 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 9 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – -+5...+7

Одесса – +8...+10

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – + 4... + 6

Полтава – +4...+6

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +4...+6

Прогноз погоды на понедельник, 9 декабря, от Укргидрометцентра