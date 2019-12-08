Прогноз погоди на 9 грудня: сонячно і тепло по всій Україні
Погода в Україні у понеділок, 9 грудня, буде сонячною і не по-зимовому теплою. По всій країні денна температура повітря буде із плюсовою позначкою.
Хмари насунуться лише на Закарпаття, там імовірні невеликі опади у вигляді дощу. Проте на температурні позначки це не вплине. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
Цікавинка: Пара покинула роботу, продала всі речі і почала подорожувати по світу з котом: фото
Найтепліше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +8…+10 градусів. Досить тепло буде й на Заході – +6…+8 градусів.
Найпрохолодніше буде на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Максимум – +3…+5 градусів.
Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві – теж сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +4…+6 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 9 грудня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – -+5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +4…+6
Полтава – +4…+6
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +4…+6
Прогноз погоди на понеділок, 9 грудня, від Укргідрометцентру