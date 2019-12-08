Прогноз погоди на 9 грудня: сонячно і тепло по всій Україні

Погода в Україні у понеділок, 9 грудня, буде сонячною і не по-зимовому теплою. По всій країні денна температура повітря буде із плюсовою позначкою.

Хмари насунуться лише на Закарпаття, там імовірні невеликі опади у вигляді дощу. Проте на температурні позначки це не вплине. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Найтепліше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +8…+10 градусів. Досить тепло буде й на Заході – +6…+8 градусів.

Найпрохолодніше буде на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Максимум – +3…+5 градусів.

Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві – теж сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +4…+6 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 9 грудня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +5…+7

Вінниця – -+5…+7

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +5…+7

Суми – +4…+6

Полтава – +4…+6

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +4…+6



Прогноз погоди на понеділок, 9 грудня, від Укргідрометцентру