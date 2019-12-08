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      Прогноз погоди на 9 грудня: сонячно і тепло по всій Україні

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      Прогноз погоди на 9 грудня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у понеділок, 9 грудня, буде сонячною і не по-зимовому теплою. По всій країні денна температура повітря буде із плюсовою позначкою.

      Хмари насунуться лише на Закарпаття, там імовірні невеликі опади у вигляді дощу. Проте на температурні позначки це не вплине. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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      Найтепліше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +8…+10 градусів. Досить тепло буде й на Заході – +6…+8 градусів.

      Найпрохолодніше буде на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Максимум – +3…+5 градусів.

      Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві – теж сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +4…+6 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 9 грудня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – -+5…+7

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +4…+6

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +4…+6

      погода на 9 грудня прогноз погоди
      Прогноз погоди на понеділок, 9 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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