Прогноз погоды на 9 февраля: в Украине будет сухо и по-весеннему тепло
В Украине в субботу, 9 февраля, продлится теплая весенняя погода. В большинстве областей будет солнечно, а столбики термометров местами поднимутся до +5+7 градусов.
Зима будет напоминать о себе только ночью. Тогда температура воздуха опустится до -8-12 градусов мороза, отметила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Украине будет без особых изменений. Полоса повышенного атмосферного давления блокирует и будет блокировать любые существенные осадки, только аж турецкий циклон забросит немного облачности и осадков на крайний наш юг, на Крым, Приазовье, на южные районы Херсонщины и Николаевщины,
– отметила синоптик.
Теплее всего будет на Юге и Западе, где температура воздуха достигнет до +4+7 градусов тепла. В северных и восточных областях будет холоднее – -1-3 градуса мороза.
В Киеве 9 февраля будет сухая и свежая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -7-9 градусов мороза, а днем потеплеет до +2 градусов.
Из-за мороза на дорогах возможно образование гололеда.
Прогноз погоды на субботу, 9 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...-3
Полтава – 0...-2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...-3
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 9 февраля от Укргидрометцентра
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