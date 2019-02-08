Прогноз погоды на 9 февраля: в Украине будет сухо и по-весеннему тепло

В Украине в субботу, 9 февраля, продлится теплая весенняя погода. В большинстве областей будет солнечно, а столбики термометров местами поднимутся до +5+7 градусов.

Зима будет напоминать о себе только ночью. Тогда температура воздуха опустится до -8-12 градусов мороза, отметила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине будет без особых изменений. Полоса повышенного атмосферного давления блокирует и будет блокировать любые существенные осадки, только аж турецкий циклон забросит немного облачности и осадков на крайний наш юг, на Крым, Приазовье, на южные районы Херсонщины и Николаевщины,

– отметила синоптик.

Теплее всего будет на Юге и Западе, где температура воздуха достигнет до +4+7 градусов тепла. В северных и восточных областях будет холоднее – -1-3 градуса мороза.

В Киеве 9 февраля будет сухая и свежая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -7-9 градусов мороза, а днем ​​потеплеет до +2 градусов.

Из-за мороза на дорогах возможно образование гололеда.

Прогноз погоды на субботу, 9 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...-3

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 9 февраля от Укргидрометцентра