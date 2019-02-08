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      Прогноз погоды на 9 февраля: в Украине будет сухо и по-весеннему тепло

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      Погода 9 февраля 2019 Украина - синоптик обещает сухую и теплую погоду
      Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / Фото из открытых источников

      В Украине в субботу, 9 февраля, продлится теплая весенняя погода. В большинстве областей будет солнечно, а столбики термометров местами поднимутся до +5+7 градусов.

      Зима будет напоминать о себе только ночью. Тогда температура воздуха опустится до -8-12 градусов мороза, отметила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз

      Погода в Украине будет без особых изменений. Полоса повышенного атмосферного давления блокирует и будет блокировать любые существенные осадки, только аж турецкий циклон забросит немного облачности и осадков на крайний наш юг, на Крым, Приазовье, на южные районы Херсонщины и Николаевщины,
      – отметила синоптик.

      Теплее всего будет на Юге и Западе, где температура воздуха достигнет до +4+7 градусов тепла. В северных и восточных областях будет холоднее – -1-3 градуса мороза.

      В Киеве 9 февраля будет сухая и свежая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -7-9 градусов мороза, а днем ​​потеплеет до +2 градусов.

      Из-за мороза на дорогах возможно образование гололеда.

      Прогноз погоды на субботу, 9 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +1...+3

      Винница – +1...+3

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...-2

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...-3

      Полтава – 0...-2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – -1...+1

      Луганск – 0...-2

      Харьков – -1...-3

      Киев – -1...+1

       


      Прогноз погоды на 9 февраля от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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