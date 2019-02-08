Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде сухо та по-весняному тепло
В Україні у суботу, 9 лютого, продовжиться тепла весняна погода. У більшості областей буде сонячно, а стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +5+7 градусів.
Зима буде нагадувати про себе лише у ночі. Тоді температура повітря опуститься до -8-12 градусів морозу, зазначила синоптик Наталка Діденко.
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Погода в Україні буде без особливих змін. Смуга підвищеного атмосферного тиску блокує і блокуватиме будь-які суттєві опади, лише аж турецький циклон закине трохи хмарності й опадів на крайній наш південь, на Крим, Приазов'я, на південні райони Херсонщини та Миколаївщини,
– зазначила синоптик.
Найтепліше буде на Півдні та Заході, де температура повітря сягне до +4+7 градусів тепла. У північних та східних областях буде холодніше – -1-3 градуси морозу.
У Києві 9 лютого буде суха та свіжа погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7-9 градусів морозу, а вдень потепліє до +2 градусів.
Через мороз на дорогах можливе утворення ожеледиці.
Прогноз погоди на суботу, 9 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…-3
Полтава – 0…-2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…-2
Харків – -1…-3
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на 9 лютого від Укргідрометцентру
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