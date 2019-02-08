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      Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде сухо та по-весняному тепло

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      Погода 9 лютого 2019 Україна - синоптик обіцяє суху та теплу погоду
      Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / Фото з відкритих джерел

      В Україні у суботу, 9 лютого, продовжиться тепла весняна погода. У більшості областей буде сонячно, а стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +5+7 градусів.

      Зима буде нагадувати про себе лише у ночі. Тоді температура повітря опуститься до -8-12 градусів морозу, зазначила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз

      Погода в Україні буде без особливих змін. Смуга підвищеного атмосферного тиску блокує і блокуватиме будь-які суттєві опади, лише аж турецький циклон закине трохи хмарності й опадів на крайній наш південь, на Крим, Приазов'я, на південні райони Херсонщини та Миколаївщини,
      – зазначила синоптик.

      Найтепліше буде на Півдні та Заході, де температура повітря сягне до +4+7 градусів тепла. У північних та східних областях буде холодніше – -1-3 градуси морозу.

      У Києві 9 лютого буде суха та свіжа погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7-9 градусів морозу, а вдень потепліє до +2 градусів.

      Через мороз на дорогах можливе утворення ожеледиці.

      Прогноз погоди на суботу, 9 лютого, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…-3

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – 0…-2

      Харків – -1…-3

      Київ – -1…+1

       


      Прогноз погоди на 9 лютого від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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