Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде сухо та по-весняному тепло

В Україні у суботу, 9 лютого, продовжиться тепла весняна погода. У більшості областей буде сонячно, а стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +5+7 градусів.

Зима буде нагадувати про себе лише у ночі. Тоді температура повітря опуститься до -8-12 градусів морозу, зазначила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні буде без особливих змін. Смуга підвищеного атмосферного тиску блокує і блокуватиме будь-які суттєві опади, лише аж турецький циклон закине трохи хмарності й опадів на крайній наш південь, на Крим, Приазов'я, на південні райони Херсонщини та Миколаївщини,

– зазначила синоптик.

Найтепліше буде на Півдні та Заході, де температура повітря сягне до +4+7 градусів тепла. У північних та східних областях буде холодніше – -1-3 градуси морозу.

У Києві 9 лютого буде суха та свіжа погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7-9 градусів морозу, а вдень потепліє до +2 градусів.

Через мороз на дорогах можливе утворення ожеледиці.

Прогноз погоди на суботу, 9 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…-3

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…-2

Харків – -1…-3

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 9 лютого від Укргідрометцентру