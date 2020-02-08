Прогноз погоды на 9 февраля: снова начинается потепление

Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет немного теплее, чем в предыдущие февральские дни. Столбики термометра уверенно поднимутся до плюсовых отметок, однако пока только в части областей.

Антициклон с запада Европы будет вытеснять остатки осадков из Украины, пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Мокрый снег возможен лишь в южной части и на Донетчине.

В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0...+5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье будет днем ​​-2...-5 градусов,

– пишет Диденко.

Ветер тоже угомонится – будет умеренным, без порывов. Киевляне в воскресенье, 9 февраля, также почувствуют потепление – днем ​​температура воздуха прогреется до +3... +4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля:

Ужгород – +3...+ 5

Львов – +3...+ 5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь –+2...+ 4

Черновцы – +3...+ 5

Хмельницкий –+2...+ 4

Луцк –+4...+ 6

Ровно – +3...+ 5

Житомир –+2...+ 4

Винница – +2...+4

Одесса –+1...+ 3

Николаев – -1...1

Херсон – -1...1

Симферополь – -1...1

Кропивницкий – -1...1

Черкассы – 0...+ 2

Чернигов – -1...1

Сумы – -1...1

Полтава – -1...-1

Днепр – -5...-7

Запорожье – -5...-7

Донецк – -5...-7

Луганск – -5...-7

Харьков – -5...-7

Киев – 0...+ 2



Прогноз погоды на 9 февраля от Укргидрометцентра