Прогноз погоды на 9 февраля: снова начинается потепление
Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет немного теплее, чем в предыдущие февральские дни. Столбики термометра уверенно поднимутся до плюсовых отметок, однако пока только в части областей.
Антициклон с запада Европы будет вытеснять остатки осадков из Украины, пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Мокрый снег возможен лишь в южной части и на Донетчине.
В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0...+5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье будет днем -2...-5 градусов,
– пишет Диденко.
Ветер тоже угомонится – будет умеренным, без порывов. Киевляне в воскресенье, 9 февраля, также почувствуют потепление – днем температура воздуха прогреется до +3... +4 градусов.
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля:
Ужгород – +3...+ 5
Львов – +3...+ 5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь –+2...+ 4
Черновцы – +3...+ 5
Хмельницкий –+2...+ 4
Луцк –+4...+ 6
Ровно – +3...+ 5
Житомир –+2...+ 4
Винница – +2...+4
Одесса –+1...+ 3
Николаев – -1...1
Херсон – -1...1
Симферополь – -1...1
Кропивницкий – -1...1
Черкассы – 0...+ 2
Чернигов – -1...1
Сумы – -1...1
Полтава – -1...-1
Днепр – -5...-7
Запорожье – -5...-7
Донецк – -5...-7
Луганск – -5...-7
Харьков – -5...-7
Киев – 0...+ 2
Прогноз погоды на 9 февраля от Укргидрометцентра