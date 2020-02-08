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      Прогноз погоды на 9 февраля: снова начинается потепление

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      Прогноз погоды на 9 февраля / kremen.today

      Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет немного теплее, чем в предыдущие февральские дни. Столбики термометра уверенно поднимутся до плюсовых отметок, однако пока только в части областей.

      Антициклон с запада Европы будет вытеснять остатки осадков из Украины, пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Интересно: В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд: ученые поражены

      Мокрый снег возможен лишь в южной части и на Донетчине.

      В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0...+5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье будет днем ​​-2...-5 градусов,
      – пишет Диденко.

      Ветер тоже угомонится – будет умеренным, без порывов. Киевляне в воскресенье, 9 февраля, также почувствуют потепление – днем ​​температура воздуха прогреется до +3... +4 градусов.

      Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля:

      Ужгород – +3...+ 5

      Львов – +3...+ 5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь –+2...+ 4

      Черновцы – +3...+ 5

      Хмельницкий –+2...+ 4

      Луцк –+4...+ 6

      Ровно – +3...+ 5

      Житомир –+2...+ 4

      Винница – +2...+4

      Одесса –+1...+ 3

      Николаев – -1...1

      Херсон – -1...1

      Симферополь – -1...1

      Кропивницкий – -1...1

      Черкассы – 0...+ 2

      Чернигов – -1...1

      Сумы – -1...1

      Полтава – -1...-1

      Днепр – -5...-7

      Запорожье – -5...-7

      Донецк – -5...-7

      Луганск – -5...-7

      Харьков – -5...-7

      Киев – 0...+ 2

      Прогноз погоди 9 лютого
      Прогноз погоды на 9 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине Непогода в Украине
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