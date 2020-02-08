Прогноз погоди на 9 лютого: знову починається потепління
Погода в Україні у неділю, 9 лютого, буде трохи теплішою, ніж у попередні лютневі дні. Стовпчики термометра впевнено піднімуться до плюсових позначок, однак поки лише у частині областей.
Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Мокрий сніг можливий лише у південній частині та на Донеччині.
У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів,
– пише Діденко.
Вітер теж вгомониться – буде помірним, без поривів. Кияни в неділю, 9 лютого, також відчують потепління – вдень температура повітря прогріється до +3 +4 градусів.
Прогноз погоди в Україні на неділю, 9 лютого:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +4… +6
Рівне – +3…+5
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +1… +3
Миколаїв – -1…1
Херсон – -1…1
Сімферополь – -1…1
Кропивницький – -1…1
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1...1
Суми – -1…1
Полтава – -1…-1
Дніпро – -5…-7
Запоріжжя – -5…-7
Донецьк – -5…-7
Луганськ – -5…-7
Харків – -5…-7
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 9 лютого від Укргідрометцентру