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      Прогноз погоди на 9 лютого: знову починається потепління

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      Прогноз погоди на 9 лютого / kremen.today

      Погода в Україні у неділю, 9 лютого, буде трохи теплішою, ніж у попередні лютневі дні. Стовпчики термометра впевнено піднімуться до плюсових позначок, однак поки лише у частині областей.

      Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Мокрий сніг можливий лише у південній частині та на Донеччині.

      У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів,
      – пише Діденко.

      Вітер теж вгомониться – буде помірним, без поривів. Кияни в неділю, 9 лютого, також відчують потепління – вдень температура повітря прогріється до +3 +4 градусів.

      Прогноз погоди в Україні на неділю, 9 лютого:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +4… +6

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +1… +3

      Миколаїв – -1…1

      Херсон – -1…1

      Сімферополь – -1…1

      Кропивницький – -1…1

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1...1

      Суми – -1…1

      Полтава – -1…-1

      Дніпро – -5…-7

      Запоріжжя – -5…-7

      Донецьк – -5…-7

      Луганськ – -5…-7

      Харків – -5…-7

      Київ – 0…+2

      Прогноз погоди 9 лютого
      Прогноз погоди на 9 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
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