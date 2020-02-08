Прогноз погоди на 9 лютого: знову починається потепління

Погода в Україні у неділю, 9 лютого, буде трохи теплішою, ніж у попередні лютневі дні. Стовпчики термометра впевнено піднімуться до плюсових позначок, однак поки лише у частині областей.

Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Мокрий сніг можливий лише у південній частині та на Донеччині.

У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів,

– пише Діденко.

Вітер теж вгомониться – буде помірним, без поривів. Кияни в неділю, 9 лютого, також відчують потепління – вдень температура повітря прогріється до +3 +4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 9 лютого:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +4… +6

Рівне – +3…+5

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +1… +3

Миколаїв – -1…1

Херсон – -1…1

Сімферополь – -1…1

Кропивницький – -1…1

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1...1

Суми – -1…1

Полтава – -1…-1

Дніпро – -5…-7

Запоріжжя – -5…-7

Донецьк – -5…-7

Луганськ – -5…-7

Харків – -5…-7

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 9 лютого від Укргідрометцентру