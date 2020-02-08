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      В Антарктиді зафіксували температурний рекорд: вчені вражені

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      Аргентинська станція "Есперанса" в Антарктиді / Getty images

      На аргентинській базі "Есперанса", що розташована в Антарктиді, 6 лютого зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень. Термометри зупинилися на позначці у +18,3 градуси.

      Попередній температурний рекорд був встановлений у березні 2015 року. Теперішній перевищує його на 0,8 градуса. Про це інформує Національний метеорологічний центр Аргентини у своєму твіттері.

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      Дані ще мають перевірити науковці, однак вони не сумніваються, що інформація є правдивою. Про це у коментарі The Guardian заявив фахівець з клімату професор Джеймс Ренвік.

      Показники вражають, оскільки минуло лише 5 років з моменту встановлення попереднього рекорду, а зафіксована температура майже на градус вища попередньої. Це – ознака потепління, що відбувається там набагато швидше, ніж в середньому по світу,
      – зауважив він.

      Норвегія вже теж не надто холодна: там теж зафіксували новий температурний рекорд

      Чому в Антарктиді так потепліло? Вчені вважають: найімовірніше на формування такої високої температури вплинуло поєднання природної мінливості та глобального потепління.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Погода Глобальне потепління
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