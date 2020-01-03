У Норвегії зафіксували новий температурний рекорд: синоптики пояснили причину

У селі Сундалсора, що у Норвегії, синоптики зафіксували новий кліматичний рекорд. Там стовпчик термометра 2 січня показав 19 градусів тепла.

Як повідомили у ВВС, норвежці були здивовані такою високою температурою та змінили теплі куртки на футболки.

До теми: Смертельна повінь в Індонезії: кількість жертв різко зросла – фото, відео

Це рекордно високий показник, що на 25 градусів вищий, ніж у середньому у січні по країні.



У Норвегії зафіксували новий температурний рекорд

Як сказала міська голова муніципалітету Раума Івон Уолдмерка, люди замість катання на лижах тепер купаються у морі. До слова, сама вона теж покупалася у морі того дня.

Метеоролог BBC Пітер Макеворд розповів, що причина надзвичайно високої температури у селі криється в його розташуванні. Село стоїть на схилі, а тому часто зазнає впливу сильних, поривчастих, теплих і сухих місцевих вітрів, що дмуть з гір у долини.



Розташування села Сундалсора, де зафіксовано температурний рекорд