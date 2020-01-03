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      У Норвегії зафіксували новий температурний рекорд: синоптики пояснили причину

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      У Норвегії зафіксували новий температурний рекорд / Фото з твіттеру

      У селі Сундалсора, що у Норвегії, синоптики зафіксували новий кліматичний рекорд. Там стовпчик термометра 2 січня показав 19 градусів тепла.

      Як повідомили у ВВС, норвежці були здивовані такою високою температурою та змінили теплі куртки на футболки. 

      До теми: Смертельна повінь в Індонезії: кількість жертв різко зросла – фото, відео

      Це рекордно високий показник, що на 25 градусів вищий, ніж у середньому у січні по країні.


      У Норвегії зафіксували новий температурний рекорд

      Як сказала міська голова муніципалітету Раума Івон Уолдмерка, люди замість катання на лижах тепер купаються у морі. До слова, сама вона теж покупалася у морі того дня.

      Метеоролог BBC Пітер Макеворд розповів, що причина надзвичайно високої температури у селі криється в його розташуванні. Село стоїть на схилі, а тому часто зазнає впливу сильних, поривчастих, теплих і сухих місцевих вітрів, що дмуть з гір у долини.


      Розташування села Сундалсора, де зафіксовано температурний рекорд

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода Норвегія
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