Індонезію затопило: 21 людина загинула – фото, відео

У столиці Індонезії Джакарті сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Через негоду загинула щонайменше 21 людина. Ще близько 30 тисяч мешканців столиці були евакуйовані до тимчасових притулків.

Очевидці опублікували фото та відео у соцмережах. Автомобілі майже повністю занурені у воду, а люди намагаються пройти через мутно-коричневу воду в деяких частинах столиці.

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Здебільшого люди загинули через гіпотермію, утоплення та зсуви, а четверо людей загинули після ураження електромережами, пише The Guardian.

Рівень води на сході та півдні Джакарти, а також у сусідніх містах Тангеранг та Бекасі в провінції Західна Ява почав зростати з ночі на 1 січня.



Щонайменше 21 людина загинула унаслідок негоди в Індонезії/ Фото: ChinaDaily

Державна електропостачальна компанія Індонезії вимкнула електроенергію в сотнях районів столиці Індонезії. Загалом там проживає 30 мільйонів людей.

Повені спричинили тимчасове закриття злітно-посадкової смуги в аеропорту Джакарти Халім, рейси перенаправлені до більшого столичного аеропорту Сокарно.

Смертельні повені в Індонезії: відео

Hello, my friends! Currently Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi got flood. This is the worst flood ever I see. Please help us for donations pic.twitter.com/cN2wqGIBK6 — Vio (@ayamkrekrek) 2 січня 2020 р.

Dear intl oneits, please pray for indonesia. Massive floods & landslides hit several cities in 3 provinces. 19,000 residents are evacuated and 15 people are reported death.



It is dubbed as the worst flood over decade :(#banjir #banjir2020 #BanjirJakarta pic.twitter.com/I4pfXTAlFb — 여우즈 (@seungyouncloud) 2 січня 2020 р.