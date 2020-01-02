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      Індонезію затопило: 21 людина загинула – фото, відео

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      Індонезію затопило / theguardian.com

      У столиці Індонезії Джакарті сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Через негоду загинула щонайменше 21 людина. Ще близько 30 тисяч мешканців столиці були евакуйовані до тимчасових притулків.

      Очевидці опублікували фото та відео у соцмережах. Автомобілі майже повністю занурені у воду, а люди намагаються пройти через мутно-коричневу воду в деяких частинах столиці.

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      Здебільшого люди загинули через гіпотермію, утоплення та зсуви, а четверо людей загинули після ураження електромережами, пише The Guardian.

      Рівень води на сході та півдні Джакарти, а також у сусідніх містах Тангеранг та Бекасі в провінції Західна Ява почав зростати з ночі на 1 січня.

      індонезія повінь жертви балі погода
      Щонайменше 21 людина загинула унаслідок негоди в Індонезії/ Фото: ChinaDaily

      Державна електропостачальна компанія Індонезії вимкнула електроенергію в сотнях районів столиці Індонезії. Загалом там проживає 30 мільйонів людей.

      Повені спричинили тимчасове закриття злітно-посадкової смуги в аеропорту Джакарти Халім, рейси перенаправлені до більшого столичного аеропорту Сокарно.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертви Стихійні лиха Індонезія Надзвичайні ситуації Погода
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