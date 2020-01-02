Индонезию затопило: 21 человек погиб – фото, видео

В столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды погиб по меньшей мере 21 человек. Еще около 30 тысяч жителей столицы были эвакуированы во временные убежища.

Очевидцы опубликовали фото и видео в соцсетях. Автомобили почти полностью погружены в воду, а люди пытаются пройти через мутно-коричневую воду в некоторых частях столицы.

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В основном люди погибли из-за гипотермии, утопления и оползней, а четыре человека погибли после поражения электросетями, пишет The Guardian.

Уровень воды на востоке и юге Джакарты, а также в соседних городах Тангеранг и Бекаси в провинции Западная Ява начал расти с ночи на 1 января.



По меньшей мере 21 человек погиб в результате непогоды в Индонезии / Фото: ChinaDaily

Государственная электроснабжающая компания Индонезии выключила электроэнергию в сотнях районов столицы Индонезии. Всего там проживает 30 миллионов человек.

Наводнения привели к временному закрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Джакарты Халим, рейсы перенаправлены к большему столичному аэропорту Сокарно.

Смертельные наводнения в Индонезии: видео

Hello, my friends! Currently Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi got flood. This is the worst flood ever I see. Please help us for donations pic.twitter.com/cN2wqGIBK6 — Vio (@ayamkrekrek) 2 січня 2020 р.

Dear intl oneits, please pray for indonesia. Massive floods & landslides hit several cities in 3 provinces. 19,000 residents are evacuated and 15 people are reported death.



It is dubbed as the worst flood over decade :(#banjir #banjir2020 #BanjirJakarta pic.twitter.com/I4pfXTAlFb — 여우즈 (@seungyouncloud) 2 січня 2020 р.