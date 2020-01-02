Индонезию затопило: 21 человек погиб – фото, видео
В столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды погиб по меньшей мере 21 человек. Еще около 30 тысяч жителей столицы были эвакуированы во временные убежища.
Очевидцы опубликовали фото и видео в соцсетях. Автомобили почти полностью погружены в воду, а люди пытаются пройти через мутно-коричневую воду в некоторых частях столицы.
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В основном люди погибли из-за гипотермии, утопления и оползней, а четыре человека погибли после поражения электросетями, пишет The Guardian.
Уровень воды на востоке и юге Джакарты, а также в соседних городах Тангеранг и Бекаси в провинции Западная Ява начал расти с ночи на 1 января.
По меньшей мере 21 человек погиб в результате непогоды в Индонезии / Фото: ChinaDaily
Государственная электроснабжающая компания Индонезии выключила электроэнергию в сотнях районов столицы Индонезии. Всего там проживает 30 миллионов человек.
Наводнения привели к временному закрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Джакарты Халим, рейсы перенаправлены к большему столичному аэропорту Сокарно.
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