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      Индонезию затопило: 21 человек погиб – фото, видео

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      Индонезию затопило / theguardian.com

      В столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды погиб по меньшей мере 21 человек. Еще около 30 тысяч жителей столицы были эвакуированы во временные убежища.

      Очевидцы опубликовали фото и видео в соцсетях. Автомобили почти полностью погружены в воду, а люди пытаются пройти через мутно-коричневую воду в некоторых частях столицы.

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      В основном люди погибли из-за гипотермии, утопления и оползней, а четыре человека погибли после поражения электросетями, пишет The Guardian.

      Уровень воды на востоке и юге Джакарты, а также в соседних городах Тангеранг и Бекаси в провинции Западная Ява начал расти с ночи на 1 января.

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      По меньшей мере 21 человек погиб в результате непогоды в Индонезии / Фото: ChinaDaily

      Государственная электроснабжающая компания Индонезии выключила электроэнергию в сотнях районов столицы Индонезии. Всего там проживает 30 миллионов человек.

      Наводнения привели к временному закрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Джакарты Халим, рейсы перенаправлены к большему столичному аэропорту Сокарно.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Жертвы Индонезия Погода
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