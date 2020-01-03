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      В Норвегии зафиксировали новый температурный рекорд: синоптики объяснили причину

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      В Норвегии зафиксировали новый температурный рекорд / Фото из твиттера

      В селе Сундалсора, что в Норвегии, синоптики зафиксировали новый климатический рекорд. Там столбик термометра 2 января показал 19 градусов тепла.

      Как сообщили в ВВС, норвежцы были удивлены такой высокой температурой и сменили теплые куртки на футболки.

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      Это рекордно высокий показатель, что на 25 градусов выше, чем в среднем в январе по стране.


      В Норвегии зафиксировали новый температурный рекорд

      Как сказала городская голова муниципалитета Раума Ивон Уолдмерка, люди вместо катания на лыжах теперь купаются в море. К слову, сама она тоже покупалась в море в тот день.

      Метеоролог BBC Питер Макеворд рассказал, что причина чрезвычайно высокой температуры в селе кроется в его расположении. Село стоит на склоне, а потому часто подвергается воздействию сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долины.


      Расположение села Сундалсора, где зафиксирован температурный рекорд

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Норвегия Погода
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