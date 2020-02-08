В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд: ученые поражены

На аргентинской базе "Эсперанса", расположенной в Антарктиде, 6 февраля зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Термометры остановились на отметке в +18,3 градуса.

Предыдущий температурный рекорд был установлен в марте 2015 года. Нынешний превышает его на 0,8 градуса. Об этом сообщает Национальный метеорологический центр Аргентины в своем твиттере.

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Данные еще предстоит проверить ученым, однако они не сомневаются, что информация правдива. Об этом в комментарии The Guardian заявил специалист по климату профессор Джеймс Ренвик.

Показатели впечатляют, поскольку прошло всего 5 лет с момента установления предыдущего рекорда, а зафиксированная температура почти на градус выше предыдущей. Это – признак потепления, котороее происходит там гораздо быстрее, чем в среднем по миру,

– отметил он.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas ️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

Норвегия уже тоже не сильно холодная: там тоже зафиксировали новый температурный рекорд

Почему в Антарктиде так потеплело?

Ученые считают: скорее всего на формирование такой высокой температуры повлияло сочетание природной изменчивости и глобального потепления.