В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд: ученые поражены
На аргентинской базе "Эсперанса", расположенной в Антарктиде, 6 февраля зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Термометры остановились на отметке в +18,3 градуса.
Предыдущий температурный рекорд был установлен в марте 2015 года. Нынешний превышает его на 0,8 градуса. Об этом сообщает Национальный метеорологический центр Аргентины в своем твиттере.
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Данные еще предстоит проверить ученым, однако они не сомневаются, что информация правдива. Об этом в комментарии The Guardian заявил специалист по климату профессор Джеймс Ренвик.
Показатели впечатляют, поскольку прошло всего 5 лет с момента установления предыдущего рекорда, а зафиксированная температура почти на градус выше предыдущей. Это – признак потепления, котороее происходит там гораздо быстрее, чем в среднем по миру,
– отметил он.
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Почему в Антарктиде так потеплело?
Ученые считают: скорее всего на формирование такой высокой температуры повлияло сочетание природной изменчивости и глобального потепления.