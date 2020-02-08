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      В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд: ученые поражены

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      Аргентинская станция "Эсперанса" в Антарктиде / Getty images

      На аргентинской базе "Эсперанса", расположенной в Антарктиде, 6 февраля зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Термометры остановились на отметке в +18,3 градуса.

      Предыдущий температурный рекорд был установлен в марте 2015 года. Нынешний превышает его на 0,8 градуса. Об этом сообщает Национальный метеорологический центр Аргентины в своем твиттере.

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      Данные еще предстоит проверить ученым, однако они не сомневаются, что информация правдива. Об этом в комментарии The Guardian заявил специалист по климату профессор Джеймс Ренвик.

      Показатели впечатляют, поскольку прошло всего 5 лет с момента установления предыдущего рекорда, а зафиксированная температура почти на градус выше предыдущей. Это – признак потепления, котороее происходит там гораздо быстрее, чем в среднем по миру,
      – отметил он.

      Норвегия уже тоже не сильно холодная: там тоже зафиксировали новый температурный рекорд

      Почему в Антарктиде так потеплело?
      Ученые считают: скорее всего на формирование такой высокой температуры повлияло сочетание природной изменчивости и глобального потепления.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Глобальное потепление Погода
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