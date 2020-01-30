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      В Николаевском зоопарке расцвели подснежники: нежные фото

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      Подснежники в Николаеве / Фото из соцсетей

      Теплая зима дает о себе знать – в конце января в Николаеве уже расцветают подснежники. Цветы должны появиться из-под снега в начале марта, однако с теми температурными показателями, которые демонстрирует нынешняя зима и фактически полным отсутствием снега, – появились уже сейчас.

      О массовом цветении подснежников на территории зоопарка пишет его пресс-служба на своей фейсбук-странице.

      На севере Украины – так же, как на Юге: На Черниговщине зацвели подснежники – фото

      Январское ноу-хау природы! В Николаевском зоопарке началось массовое цветение подснежников!
      – говорится в сообщении.

      Следует заметить! Этой зимой в Николаеве ни разу не выпал снег, а температура воздуха опускалась максимум до -2 градусов. В январе она колеблется от +4 до +10 градусов в этом регионе.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Николаева Погода
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