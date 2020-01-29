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      Теплая зима в Украине: на Черниговщине зацвели подснежники – фото

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      На Черниговщине зацвели подснежники / Фейсбук "Лосиновка и Лосиновцы"

      В Черниговской области в январе зацвели подснежники. Солнце и теплая погода спровоцировали редкое для зимы явление.

      Соответствующие фото в Фейсбуке разместили жители поселка Лосиновка Нежинского района Черниговской области.

      Обратите внимание: Снег и метели накроют Украину: выпадет до 30 сантиметров снега

      Теплая зима внесла коррективы в законы природы. На Черниговщине зацвели цветы.

      підсніжники
      На Черниговщине зацвели подснежники / Фейсбук "Лосиновка и Лосиновцы"

      Снимки цветущих подснежников также опубликовала жительница Чернигова Светлана Рашко.

      підсніжники
      Жители Черниговщины делятся снимками с цветущими подснежниками / Фейсбук "Лосиновка и Лосиновцы"

      А у Валентины Синенькой такая красота цветет еще с декабря.

      квіти взимку
      Теплая зима внесла изменения в законы природы / Фейсбук "Лосиновка и Лосиновцы"

      Интересно! Из-за теплой зимы на Житомирщине метеостанция зафиксировала редкое явление – зимнюю грозу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Чернигова
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