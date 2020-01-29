Теплая зима в Украине: на Черниговщине зацвели подснежники – фото
В Черниговской области в январе зацвели подснежники. Солнце и теплая погода спровоцировали редкое для зимы явление.
Соответствующие фото в Фейсбуке разместили жители поселка Лосиновка Нежинского района Черниговской области.
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Теплая зима внесла коррективы в законы природы. На Черниговщине зацвели цветы.
На Черниговщине зацвели подснежники / Фейсбук "Лосиновка и Лосиновцы"
Снимки цветущих подснежников также опубликовала жительница Чернигова Светлана Рашко.
Жители Черниговщины делятся снимками с цветущими подснежниками / Фейсбук "Лосиновка и Лосиновцы"
А у Валентины Синенькой такая красота цветет еще с декабря.
Теплая зима внесла изменения в законы природы / Фейсбук "Лосиновка и Лосиновцы"
Интересно! Из-за теплой зимы на Житомирщине метеостанция зафиксировала редкое явление – зимнюю грозу.