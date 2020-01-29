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      Тепла зима в Україні: на Чернігівщині зацвіли підсніжники – фото

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      На Чернігівщині зацвіли підсніжники / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"

      У Чернігівській області у січні зацвіли підсніжники. Сонце й тепла погода спровокували рідкісне для зими явище.

      Відповідні фото у  фейсбуці розмістили жителі селища Лосинівка Ніжинського району, що на Чернігівщині.

      Зверніть увагу: Сніг і хуртовини накриють Україну: випаде до 30 сантиметрів снігу

      Тепла зима внесла корективи у закони природи. На Чернігівщині зацвіли квіти.

      підсніжники
      На Чернігівщині зацвіли підсніжники / Фейсбук  "Лосинівка і Лосинівці"

      Знімки розквітлих пролісків також опублікувала жителька Чернігова Світлана Рашко.

      підсніжники
      Жителі Чернігівщини діляться знімками з розквітлими пролісками / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"

      А у Валентини Синенької така краса цвіте ще з грудня.

      квіти взимку
      Тепла зима внесла зміни у закони природи / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"

      Цікаво! Через теплу зиму на Житомирщині метеостанція зафіксувала рідкісне явище – зимову грозу. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Чернігова Негода в Україні Погода
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