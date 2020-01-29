Тепла зима в Україні: на Чернігівщині зацвіли підсніжники – фото

У Чернігівській області у січні зацвіли підсніжники. Сонце й тепла погода спровокували рідкісне для зими явище.

Відповідні фото у фейсбуці розмістили жителі селища Лосинівка Ніжинського району, що на Чернігівщині.

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Тепла зима внесла корективи у закони природи. На Чернігівщині зацвіли квіти.



На Чернігівщині зацвіли підсніжники / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"

Знімки розквітлих пролісків також опублікувала жителька Чернігова Світлана Рашко.



Жителі Чернігівщини діляться знімками з розквітлими пролісками / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"

А у Валентини Синенької така краса цвіте ще з грудня.



Тепла зима внесла зміни у закони природи / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"

Цікаво! Через теплу зиму на Житомирщині метеостанція зафіксувала рідкісне явище – зимову грозу.