Тепла зима в Україні: на Чернігівщині зацвіли підсніжники – фото
У Чернігівській області у січні зацвіли підсніжники. Сонце й тепла погода спровокували рідкісне для зими явище.
Відповідні фото у фейсбуці розмістили жителі селища Лосинівка Ніжинського району, що на Чернігівщині.
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Тепла зима внесла корективи у закони природи. На Чернігівщині зацвіли квіти.
На Чернігівщині зацвіли підсніжники / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"
Знімки розквітлих пролісків також опублікувала жителька Чернігова Світлана Рашко.
Жителі Чернігівщини діляться знімками з розквітлими пролісками / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"
А у Валентини Синенької така краса цвіте ще з грудня.
Тепла зима внесла зміни у закони природи / Фейсбук "Лосинівка і Лосинівці"
Цікаво! Через теплу зиму на Житомирщині метеостанція зафіксувала рідкісне явище – зимову грозу.