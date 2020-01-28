Сніг і хуртовини накриють Україну: випаде до 30 сантиметрів снігу

Сніг та хуртовини очікуються в Україні протягом 29 – 31 січня. Погіршення погоди в окремих областях відповідатиме І рівню небезпеки, а в Карпатах – місцями ІІ рівню, попередили надзвичайники.

Через негоду в Україні передбачається порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У Карпатах – порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах, застерегли в ДСНС.

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Так, синоптики прогнозують помірний сніг вночі 29 січня та значний – вдень 31 січня. Передбачаються навіть хуртовини (на Закарпатті – значний дощ з мокрим снігом). Сніговий покрив становитиме 20 – 30 сантиметрів. На дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг утворить сніговий покрив заввишки 3 – 10 сантиметрів. Очікується місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Пориви вітру в Україні 29 – 30 січня сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.