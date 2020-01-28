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      Сніг і хуртовини накриють Україну: випаде до 30 сантиметрів снігу

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      Сніг і хуртовини в Україні прогнозують 29 –31 січня / krapka.club/ua

      Сніг та хуртовини очікуються в Україні протягом 29 – 31 січня. Погіршення погоди в окремих областях відповідатиме І рівню небезпеки, а в Карпатах – місцями ІІ рівню, попередили надзвичайники.

      Через негоду в Україні передбачається порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У Карпатах – порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах, застерегли в ДСНС.

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      Так, синоптики прогнозують помірний сніг вночі 29 січня та значний – вдень 31 січня. Передбачаються навіть хуртовини (на Закарпатті – значний дощ з мокрим снігом). Сніговий покрив становитиме 20 – 30 сантиметрів. На дорогах ожеледиця.

      У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг утворить сніговий покрив заввишки 3 – 10 сантиметрів. Очікується місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

      Пориви вітру в Україні 29 – 30 січня сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України
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