Майже 400 населених пунктів України залишилися без світла: Лисичанськ – без води

Уночі проти 30 січня в Україні було знеструмлено 397 населених пунктів у 8 областях. Причина – ускладнення погодних умов, а саме сильні опади та пориви вітру. Через це і спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач. Також без води залишилися жителі Лисичанська на Луганщині.

Як повідомляє пресцентр ДСНС, без електрики залишилися такі області:

Полтавська – 201 населений пункт,

Чернігівська – 88,

Сумська – 72,

Кіровоградська – 10,

Донецька – 10,

Черкаська – 8,

Дніпропетровська – 6,

Запорізька – 2.

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Зараз на усіх цих ділянках електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Крім того, через пориви вітру було знеструмлено три насосні станції у Лисичанську на Луганщині. Тому тут без води залишилися щонайменше 23 тисячі осіб. Наразі ситуацію виправляє бригада Лисичанського водоканалу. У ДСНС запевнили, що котельні працюють у штатному режимі.

На дорогах наразі без проблем. Тут працюють 1 тисяча 122 працівники та 835 одиниць техніки.

За інформацію Українського гідрометцентру, 30 січня негода накриє здебільшого захід, північ і схід. Також поривчастий некомфортний вітер обіцяють у Києві.