09:23
30 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кравчук переписав історію зі Скабєєвою. Православні аборти в Росії
      Вєсті Кремля
      22:33, 29 січня
      Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол
      Вєсті.UA
      21:11, 29 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Майже 400 населених пунктів України залишилися без світла: Лисичанськ – без води

      213 Читать новость на русском
      В Україні через негоду без електрики залишилися 397 населених пунктів у 8 областях / "Сумські дебати"

      Уночі проти 30 січня в Україні було знеструмлено 397 населених пунктів у 8 областях. Причина – ускладнення погодних умов, а саме сильні опади та пориви вітру. Через це і спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач. Також без води залишилися жителі Лисичанська на Луганщині.

      Як повідомляє пресцентр ДСНС, без електрики залишилися такі області:

      • Полтавська – 201 населений пункт,
      • Чернігівська – 88,
      • Сумська – 72,
      • Кіровоградська – 10,
      • Донецька – 10,
      • Черкаська – 8,
      • Дніпропетровська – 6,
      • Запорізька – 2.

      Зверніть увагу! Бразилію накрили потужні зливи, багато загиблих: фото, відео

      Зараз на усіх цих ділянках електропостачання відновлюють бригади обленерго.

      Крім того, через пориви вітру було знеструмлено три насосні станції у Лисичанську на Луганщині. Тому тут без води залишилися щонайменше 23 тисячі осіб. Наразі ситуацію виправляє бригада Лисичанського водоканалу. У ДСНС запевнили, що котельні працюють у штатному режимі.

      На дорогах наразі без проблем. Тут працюють 1 тисяча 122 працівники та 835 одиниць техніки.

      За інформацію Українського гідрометцентру, 30 січня негода накриє здебільшого захід, північ і схід. Також поривчастий некомфортний вітер обіцяють у Києві.

      Гороскоп на 30 січня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      3151
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України ДСНС Негода в Україні Погода Електроенергія Водопостачання
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:11 Закон про референдум: що обіцяють українцям та чи є небезпека маніпуляцій
      Інна Жолобович 58
      сьогодні , 08:40 Як покращити добробут населення за 5 років
      Тимофій Милованов 69
      27 січня , 15:01 Як вибрати та замовити портали для електрокамінів
      1398
      27 січня , 19:04 Вони навчать заробляти мільйони: найкращі книги про покер
      272
      сьогодні , 07:01 Штрафи в Україні: яке порушення ПДД коштуватиме водіям 51 тисячу гривень
      Ірина Поліщук 7307
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук