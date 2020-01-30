Почти 400 населенных пунктов Украины остались без света: Лисичанск – без воды

В ночь на 30 января в Украине было обесточено 397 населенных пунктов в 8 областях. Причина – осложнение погодных условий, а именно сильные осадки и порывы ветра. Из-за этого и сработала автоматическая система защиты линий электропередач. Также без воды остались жители Лисичанска на Луганщине.

Как сообщает прессцентр ГСЧС, без электричества остались такие области:

Полтавская – 201 населенный пункт,

Черниговская – 88,

Сумская – 72,

Кировоградская – 10,

Донецкая – 10,

Черкасская – 8,

Днепропетровская – 6,

Запорожская – 2.

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Сейчас на всех этих участках электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Кроме того, из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции в Лисичанске на Луганщине. Поэтому здесь без воды остались не менее 23 тысяч человек. Сейчас ситуацию исправляет бригада Лисичанского водоканала. В ГСЧС заверили, что котельные работают в штатном режиме.

На дорогах пока без проблем. Здесь работают 1 тысяча 122 работника и 835 единиц техники.

По информации Украинского гидрометцентра, 30 января непогода накроет в основном запад, север и восток. Также порывистый некомфортный ветер обещают в Киеве.