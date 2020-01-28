Снег и метели накроют Украину: выпадет до 30 сантиметров снега

Снег и метели ожидаются в Украине в течение 29 – 31 января. Ухудшение погоды в отдельных областях будет отвечать І уровню опасности, а в Карпатах – местами ІІ уровню, предупредили чрезвычайники.

Из-за непогоды в Украине предполагается нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах – нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах, предостерегли в ГСЧС.

Полезно: Как правильно одеваться зимой, чтобы не замерзнуть и не вспотеть

Так, синоптики прогнозируют умеренный снег ночью 29 января и значительный – днем ​​31 января. Предусматриваются даже метели (на Закарпатье – значительный дождь с мокрым снегом). Снежный покров составит 20 – 30 сантиметров. На дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег образует снежный покров высотой 3 – 10 сантиметров. Ожидается местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Порывы ветра в Украине 29 – 30 января будут достигать 15 – 20 метров в секунду.