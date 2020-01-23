Как правильно одеваться зимой, чтобы не замерзнуть и не вспотеть: полезные советы

Зимой необходимо подобрать такую одежду, в которой будет комфортно, а также безопасно для здоровья. Ведь банальное переохлаждение колен завершается сначала хрустом в суставе, а впоследствии – артритами. Кроме того, риск инфарктов зимой повышается почти на 5%.

Не вспотеть в мороз – не менее важно, чем одеться тепло. Нет единого универсального совета для всех, ведь это зависит от темпа ходьбы и времени пребывания на морозе, и даже от темперамента.

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Впрочем, есть несколько правил, которые нужно знать и соблюдать всем. Прежде всего, это многослойность. Это поможет сохранить тепло и убережет от перегрева, когда вы зайдете в теплое помещение.

Ближе к телу лучше одеть термобелье, изготовленное из высокотехнологичной синтетики или хлопка, а дальше – свободную и теплую одежду.



Термобелье помогает удерживать тепловой баланс кожи

Многослойность актуальна и для других частей тела:

На ноги надевайте две пары носков;

На шапку набрасывайте капюшон;

Носите обувь с дополнительной стелькой на толстой не резиновой подошве.

Помните! Тесная обувь препятствует нормальному кровообращению, стопа зажимается, поэтому ноги начинают мерзнуть.

Больше всего тепло выходит через открытые запястья, неприкрытую шею, укороченные брюки и заниженные носки. Поэтому лучше забыть о куртках без воротника и с рукавом три четверти.

Шапки – нужны, но они должны быть не слишком теплыми. Если вы много двигаетесь, есть угроза вспотеть, а это еще хуже, чем замерзнуть.

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Возьмите себе за правило выбирать правильный темп ходьбы, и соответствующую этому одежду и обувь. В частности, не забывайте ежедневно просматривать прогноз погоды.