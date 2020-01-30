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      У Миколаївському зоопарку розцвіли підсніжники: ніжні фото

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      Підсніжники у Миколаєві / фото із соцмереж

      Тепла зима дається взнаки – наприкінці січня у Миколаєві вже розцвітають підсніжники. Квіти мали б з’явитись з-під снігу на початку березня, проте з тими температурними показниками, які демонструє цьогорічна зима і фактично повною відсутністю снігу, – вигулькнули вже тепер.

      Про масове цвітіння підсніжників на території зоопарку пише його пресслужба на своїй фейсбук-сторінці.

      На Півночі України – так само, як на Півдні: На Чернігівщині зацвіли підсніжники – фото

      Січневе ноу-хау природи! В Миколаївському зоопарку почалося масове квітування підсніжників!
      – мовиться у повідомленні.

      Слід зауважити! Цієї зими у Миколаєві жодного разу не випав сніг, а температура повітря опускалася максимум до -2 градусів. У січні вона коливається від +4 до +10 градусів у цьому регіоні.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода Новини Миколаєва
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