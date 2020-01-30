У Миколаївському зоопарку розцвіли підсніжники: ніжні фото

Тепла зима дається взнаки – наприкінці січня у Миколаєві вже розцвітають підсніжники. Квіти мали б з’явитись з-під снігу на початку березня, проте з тими температурними показниками, які демонструє цьогорічна зима і фактично повною відсутністю снігу, – вигулькнули вже тепер.

Про масове цвітіння підсніжників на території зоопарку пише його пресслужба на своїй фейсбук-сторінці. На Півночі України – так само, як на Півдні: На Чернігівщині зацвіли підсніжники – фото Січневе ноу-хау природи! В Миколаївському зоопарку почалося масове квітування підсніжників!

– мовиться у повідомленні. Слід зауважити! Цієї зими у Миколаєві жодного разу не випав сніг, а температура повітря опускалася максимум до -2 градусів. У січні вона коливається від +4 до +10 градусів у цьому регіоні.