Прогноз погоды на 9 июня: жара продолжается, а грозы покинут только Восток страны

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет и в дальнейшем жаркой. От высоких температурных показателей страну продолжат спасать кратковременные грозы. Сухо будет только в восточных регионах.

Наиболее жаркое будет на том же Востоке. Речь идет о Донецкой и Луганской областях. Там температура воздуха достигнет +29 ... +31 градусов.

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Более комфортные температурные отметки будут во всех западных регионах, за исключением Закарпатья. Так, на Западе – +24 ... +26 градусов.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.

Грозы пройдут по всей Украине, кроме Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На Западе во время дождя будет град, порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду.

В Киеве и ночью, и днем ​​вероятны грозы. В воскресенье, 9 июня, воздух в столице прогреется до +27 ... +29 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27 ... +29

Львов – +24 ... +26

Ивано-Франковск – +24 ... +26

Тернополь – +24 ... +26

Черновцы – +24 ... +26

Хмельницкий – +24 ... +26

Луцк – +24 ... +26

Ровно – +24 ... +26

Житомир – +26 ... +28

Винница – +27 ... +29

Одесса – +28 ... +30

Николаев – +27 ... +29

Херсон – +28 ... +30

Симферополь – +28 ... +30

Кропивницкий – +27 ... +29

Черкассы – +28 ... +30

Чернигов – +28 ... +30

Суммы – +28 ... +30

Полтава – +28 ... +30

Днепр – +28 ... +30

Запорожье – +28 ... +30

Донецк – +29 ... +31

Луганск – +29 ... +31

Харьков – +28 ... +30

Киев – +27 ... +29

Прогноз погоды на воскресенье, 9 июня, от Укргидрометцентра