Прогноз погоды на 9 июня: жара продолжается, а грозы покинут только Восток страны
Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет и в дальнейшем жаркой. От высоких температурных показателей страну продолжат спасать кратковременные грозы. Сухо будет только в восточных регионах.
Наиболее жаркое будет на том же Востоке. Речь идет о Донецкой и Луганской областях. Там температура воздуха достигнет +29 ... +31 градусов.
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Более комфортные температурные отметки будут во всех западных регионах, за исключением Закарпатья. Так, на Западе – +24 ... +26 градусов.
Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.
Грозы пройдут по всей Украине, кроме Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На Западе во время дождя будет град, порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду.
В Киеве и ночью, и днем вероятны грозы. В воскресенье, 9 июня, воздух в столице прогреется до +27 ... +29 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 9 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27 ... +29
Львов – +24 ... +26
Ивано-Франковск – +24 ... +26
Тернополь – +24 ... +26
Черновцы – +24 ... +26
Хмельницкий – +24 ... +26
Луцк – +24 ... +26
Ровно – +24 ... +26
Житомир – +26 ... +28
Винница – +27 ... +29
Одесса – +28 ... +30
Николаев – +27 ... +29
Херсон – +28 ... +30
Симферополь – +28 ... +30
Кропивницкий – +27 ... +29
Черкассы – +28 ... +30
Чернигов – +28 ... +30
Суммы – +28 ... +30
Полтава – +28 ... +30
Днепр – +28 ... +30
Запорожье – +28 ... +30
Донецк – +29 ... +31
Луганск – +29 ... +31
Харьков – +28 ... +30
Киев – +27 ... +29