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      Прогноз погоды на 9 июня: жара продолжается, а грозы покинут только Восток страны

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      Погода 9 июня 2019 Киев, Львов, Одесса и города Украины - прогноз синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 9 июня / pixabay.com

      Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет и в дальнейшем жаркой. От высоких температурных показателей страну продолжат спасать кратковременные грозы. Сухо будет только в восточных регионах.

      Наиболее жаркое будет на том же Востоке. Речь идет о Донецкой и Луганской областях. Там температура воздуха достигнет +29 ... +31 градусов.

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      Более комфортные температурные отметки будут во всех западных регионах, за исключением Закарпатья. Так, на Западе – +24 ... +26 градусов.

      Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.

      Грозы пройдут по всей Украине, кроме Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На Западе во время дождя будет град, порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду.

      В Киеве и ночью, и днем ​​вероятны грозы. В воскресенье, 9 июня, воздух в столице прогреется до +27 ... +29 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 9 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +27 ... +29

      Львов – +24 ... +26

      Ивано-Франковск – +24 ... +26

      Тернополь – +24 ... +26

      Черновцы – +24 ... +26

      Хмельницкий – +24 ... +26

      Луцк – +24 ... +26

      Ровно – +24 ... +26

      Житомир – +26 ... +28

      Винница – +27 ... +29

      Одесса – +28 ... +30

      Николаев – +27 ... +29

      Херсон – +28 ... +30

      Симферополь – +28 ... +30

      Кропивницкий – +27 ... +29

      Черкассы – +28 ... +30

      Чернигов – +28 ... +30

      Суммы – +28 ... +30

      Полтава – +28 ... +30

      Днепр – +28 ... +30

      Запорожье – +28 ... +30

      Донецк – +29 ... +31

      Луганск – +29 ... +31

      Харьков – +28 ... +30

      Киев – +27 ... +29

      погода прогноз погоди на 9 червня погода на червеньПрогноз погоды на воскресенье, 9 июня, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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