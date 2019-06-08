Прогноз погоди на 9 червня: спека триває, а грози покинуть лише Схід країни

Погода в Україні у неділю, 9 червня, буде й надалі спекотною. Від високих температурних показників країну продовжать рятувати короткочасні грози. Сухо буде лише у східних регіонах.

Найспекотніше буде на тому ж таки Сході. Йдеться, зокрема, про Донецьку і Луганську області. Там температура повітря сягне +29...+31 градусів.

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Більш комфортні температурні позначки будуть у всіх західних регіонах, за винятком Закарпаття. Так, на Заході – +24...+26 градусів.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

Грози пройдуть по всій Україні, окрім Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької й Луганської областей. На Заході під час дощу подекуди град, пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві і вночі, і вдень ймовірні грози. У неділю, 9 червня, повітря у столиці прогріється до +27...+29 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 9 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +28…+30

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на неділю, 9 червня, від Укргідрометцентру