Прогноз погоди на 9 червня: спека триває, а грози покинуть лише Схід країни
Погода в Україні у неділю, 9 червня, буде й надалі спекотною. Від високих температурних показників країну продовжать рятувати короткочасні грози. Сухо буде лише у східних регіонах.
Найспекотніше буде на тому ж таки Сході. Йдеться, зокрема, про Донецьку і Луганську області. Там температура повітря сягне +29...+31 градусів.
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Більш комфортні температурні позначки будуть у всіх західних регіонах, за винятком Закарпаття. Так, на Заході – +24...+26 градусів.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
Грози пройдуть по всій Україні, окрім Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької й Луганської областей. На Заході під час дощу подекуди град, пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві і вночі, і вдень ймовірні грози. У неділю, 9 червня, повітря у столиці прогріється до +27...+29 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 9 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +27…+29