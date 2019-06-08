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      Прогноз погоди на 9 червня: спека триває, а грози покинуть лише Схід країни

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      Погода 9 червня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 9 червня / pixabay.com

      Погода в Україні у неділю, 9 червня, буде й надалі спекотною. Від високих температурних показників країну продовжать рятувати короткочасні грози. Сухо буде лише у східних регіонах.

      Найспекотніше буде на тому ж таки Сході. Йдеться, зокрема, про Донецьку і Луганську області. Там температура повітря сягне +29...+31 градусів.

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      Більш комфортні температурні позначки будуть у всіх західних регіонах, за винятком Закарпаття. Так, на Заході – +24...+26 градусів.

      Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Грози пройдуть по всій Україні, окрім Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької й Луганської областей. На Заході під час дощу подекуди град, пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

      У Києві і вночі, і вдень ймовірні грози. У неділю, 9 червня, повітря у столиці прогріється до +27...+29 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 9 червня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +28…+30

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +28…+30

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +29…+31

      Харків – +28…+30

      Київ – +27…+29

      погода прогноз погоди на 9 червня погода на червень
      Прогноз погоди на неділю, 9 червня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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