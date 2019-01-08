Прогноз погоды на 9 января: рождественские морозы набирают обороты

Погода в Украине в среду, 9 января, будет морозная не на шутку. В некоторых регионах зима особенно разгуляется – столбики термометра опустятся вниз до -20 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Так, ближайшей ночью воздух охладится до -8-14 градусов мороза. На Севере, Западе и в Центре прогнозируют до -12-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Завтра днем ​​также не сахар: -5-11 градусов. Однако на Западе местами ослабнет холод до -3-6 градусов. В южной части днем ​​ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла,

– пишет синоптик.

Идти снег будет только в западных областях и на Востоке Украины. На остальной территории – без существенных осадков.

В Киеве в среду, 9 января, обещают -9-13 градусов, завтра днем ​​-8-10 градусов. Осадков не будет, однако следует ожидать гололед на дорогах.

Прогноз погоды на среду, 9 января, в городах Украины:

Ужгород – -2...-4

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -5...-7

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -6...-8

Луцк – -3...-5

Ровно – -6...-8

Житомир – -5...-7

Винница – -5...-7

Одесса – -1...1

Николаев – -1...-3

Херсон – -2...0

Симферополь – 2...4

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -5...-7

Чернигов – -5...-7

Сумы – -5...-7

Полтава – -5...-7

Днепр – -3...-5

Запорожье – -3...-5

Донецк – -2...-4

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – -7...-9