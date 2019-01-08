Прогноз погоды на 9 января: рождественские морозы набирают обороты
Погода в Украине в среду, 9 января, будет морозная не на шутку. В некоторых регионах зима особенно разгуляется – столбики термометра опустятся вниз до -20 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Так, ближайшей ночью воздух охладится до -8-14 градусов мороза. На Севере, Западе и в Центре прогнозируют до -12-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.
Завтра днем также не сахар: -5-11 градусов. Однако на Западе местами ослабнет холод до -3-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла,
– пишет синоптик.
Идти снег будет только в западных областях и на Востоке Украины. На остальной территории – без существенных осадков.
В Киеве в среду, 9 января, обещают -9-13 градусов, завтра днем -8-10 градусов. Осадков не будет, однако следует ожидать гололед на дорогах.
Прогноз погоды на среду, 9 января, в городах Украины:
Ужгород – -2...-4
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -5...-7
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -6...-8
Луцк – -3...-5
Ровно – -6...-8
Житомир – -5...-7
Винница – -5...-7
Одесса – -1...1
Николаев – -1...-3
Херсон – -2...0
Симферополь – 2...4
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -5...-7
Чернигов – -5...-7
Сумы – -5...-7
Полтава – -5...-7
Днепр – -3...-5
Запорожье – -3...-5
Донецк – -2...-4
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – -7...-9