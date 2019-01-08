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      Прогноз погоды на 9 января: рождественские морозы набирают обороты

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      Погода 9 января 2019 Украина - прогноз синоптика
      Прогноз погоды на 9 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 9 января, будет морозная не на шутку. В некоторых регионах зима особенно разгуляется – столбики термометра опустятся вниз до -20 градусов.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Так, ближайшей ночью воздух охладится до -8-14 градусов мороза. На Севере, Западе и в Центре прогнозируют до -12-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

      Завтра днем ​​также не сахар: -5-11 градусов. Однако на Западе местами ослабнет холод до -3-6 градусов. В южной части днем ​​ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла,
      – пишет синоптик.

      Идти снег будет только в западных областях и на Востоке Украины. На остальной территории – без существенных осадков.

      В Киеве в среду, 9 января, обещают -9-13 градусов, завтра днем ​​-8-10 градусов. Осадков не будет, однако следует ожидать гололед на дорогах.

      Прогноз погоды на среду, 9 января, в городах Украины:

      Ужгород – -2...-4

      Львов – -2...-4

      Ивано-Франковск – -3...-5

      Тернополь – -5...-7

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -6...-8

      Луцк – -3...-5

      Ровно – -6...-8

      Житомир – -5...-7

      Винница – -5...-7

      Одесса – -1...1

      Николаев – -1...-3

      Херсон – -2...0

      Симферополь – 2...4

      Кропивницкий – -5...-7

      Черкассы – -5...-7

      Чернигов – -5...-7

      Сумы – -5...-7

      Полтава – -5...-7

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – -3...-5

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -3...-5

      Киев – -7...-9

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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