Прогноз погоди на 9 січня: різдвяні морози набирають обертів

Погода в Україні у середу, 9 січня, буде морозною не на жарт. У деяких регіонах зима особливо розгуляється – стовпчики термометра опустяться вниз до -20 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, найближчої ночі повітря охолодиться до -8-14 градусів морозу. На Півночі, Заході та у Центрі прогнозують до -12-16 градусів, подекуди ймовірно до -20 градусів.

Завтра вдень також не мед: -5-11 градусів. Проте на Заході місцями послабне холод до -3-6 градусів. У південній частині вдень очікується від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла,

– пише синоптик.

Сніжитиме лише у західних областях та на Сході України. На решті території – без істотних опадів.

У Києві в середу, 9 січня, обіцяють -9-13 градусів, завтра вдень -8-10 градусів. Опадів не буде, однак слід очікувати ожеледиці на дорогах.

Прогноз погоди на середу, 9 січня, у містах України:

Ужгород – -2…-4

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -5…-7

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -6…-8

Луцьк – -3…-5

Рівне – -6…-8

Житомир – -5…-7

Вінниця – -5…-7

Одеса – -1…1

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -2…0

Сімферополь – 2…4

Кропивницький – -5…-7

Черкаси – -5…-7

Чернігів – -5…-7

Суми – -5…-7

Полтава – -5…-7

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -3…-5

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -3…-5

Харків – -3…-5

Київ – -7…-9