Прогноз погоди на 9 січня: різдвяні морози набирають обертів
Погода в Україні у середу, 9 січня, буде морозною не на жарт. У деяких регіонах зима особливо розгуляється – стовпчики термометра опустяться вниз до -20 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Так, найближчої ночі повітря охолодиться до -8-14 градусів морозу. На Півночі, Заході та у Центрі прогнозують до -12-16 градусів, подекуди ймовірно до -20 градусів.
Завтра вдень також не мед: -5-11 градусів. Проте на Заході місцями послабне холод до -3-6 градусів. У південній частині вдень очікується від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла,
– пише синоптик.
Сніжитиме лише у західних областях та на Сході України. На решті території – без істотних опадів.
У Києві в середу, 9 січня, обіцяють -9-13 градусів, завтра вдень -8-10 градусів. Опадів не буде, однак слід очікувати ожеледиці на дорогах.
Прогноз погоди на середу, 9 січня, у містах України:
Ужгород – -2…-4
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -5…-7
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -6…-8
Луцьк – -3…-5
Рівне – -6…-8
Житомир – -5…-7
Вінниця – -5…-7
Одеса – -1…1
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -2…0
Сімферополь – 2…4
Кропивницький – -5…-7
Черкаси – -5…-7
Чернігів – -5…-7
Суми – -5…-7
Полтава – -5…-7
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -3…-5
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -3…-5
Харків – -3…-5
Київ – -7…-9