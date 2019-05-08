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      Прогноз погоды на 9 мая: несколько областей-счастливчиков проведут день без дождей

      96 Читати новину українською
      Погода 9 мая 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 9 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 9 мая, будет дождливой и недождливой одновременно. На Западе, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Винниччине погода продержится сухой. А вот на остальной территории Украины будут лить дожди.

      Воздух прогреется до +14...+18 градусов. А на Востоке и Севере температура подскочит даже до +20 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      Ночью будет уже не так тепло. Температура опустится до +5...+9 градусов, на Востоке – до +7...+13 градусов. Самая холодная ночь будет на Западе – +1...+5 градусов, местами заморозки 0...-3 градуса.

      В Киеве 9 мая будет солнечным и теплым – до +15...+18 градусов. Однако есть вероятность, что вечером будет падать дождь.

      Прогноз погоды на четверг, 9 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +16...+18

      Ровно – +16...+18

      Житомир – +15...+17

      Винница – +16...+18

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +15...+17

      Чернигов – +15...+17

      Суммы – +17...+19

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +18...+20

      Луганск – +20...+22

      Харьков – +19...+21

      Киев – +14...+16


      Прогноз погоды на 9 мая // Укргидрометцентр

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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