Прогноз погоды на 9 мая: несколько областей-счастливчиков проведут день без дождей
Погода в Украине в четверг, 9 мая, будет дождливой и недождливой одновременно. На Западе, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Винниччине погода продержится сухой. А вот на остальной территории Украины будут лить дожди.
Воздух прогреется до +14...+18 градусов. А на Востоке и Севере температура подскочит даже до +20 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Ночью будет уже не так тепло. Температура опустится до +5...+9 градусов, на Востоке – до +7...+13 градусов. Самая холодная ночь будет на Западе – +1...+5 градусов, местами заморозки 0...-3 градуса.
В Киеве 9 мая будет солнечным и теплым – до +15...+18 градусов. Однако есть вероятность, что вечером будет падать дождь.
Прогноз погоды на четверг, 9 мая, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Суммы – +17...+19
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +18...+20
Луганск – +20...+22
Харьков – +19...+21
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 9 мая // Укргидрометцентр