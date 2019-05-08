Прогноз погоды на 9 мая: несколько областей-счастливчиков проведут день без дождей

Погода в Украине в четверг, 9 мая, будет дождливой и недождливой одновременно. На Западе, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Винниччине погода продержится сухой. А вот на остальной территории Украины будут лить дожди.

Воздух прогреется до +14...+18 градусов. А на Востоке и Севере температура подскочит даже до +20 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ночью будет уже не так тепло. Температура опустится до +5...+9 градусов, на Востоке – до +7...+13 градусов. Самая холодная ночь будет на Западе – +1...+5 градусов, местами заморозки 0...-3 градуса.

В Киеве 9 мая будет солнечным и теплым – до +15...+18 градусов. Однако есть вероятность, что вечером будет падать дождь.

Прогноз погоды на четверг, 9 мая, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Суммы – +17...+19

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +20...+22

Харьков – +19...+21

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 9 мая // Укргидрометцентр